Боксер Лебедев решил стать депутатом

Российский боксер Денис Лебедев собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Совет депутатов городского округа Чехов (Московская область).
Выборы в Совет депутатов Чехова, где проживает Лебедев, состоятся 10 сентября. Боксер уже зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты от партии «Единая Россия».
При этом спортсмен подчеркнул, что пока не собирается заканчивать боксерскую карьеру, сообщает «Р-Спорт».
В июле 38-летний Денис Лебедев победил австралийца Марка Флэнагана. Всего же в его активе 33 поединка на профессиональном ринге, в которых Лебедев одержал 30 побед, 22 из них — нокаутом.
При этом спортсмен подчеркнул, что пока не собирается заканчивать боксерскую карьеру, сообщает «Р-Спорт».
В июле 38-летний Денис Лебедев победил австралийца Марка Флэнагана. Всего же в его активе 33 поединка на профессиональном ринге, в которых Лебедев одержал 30 побед, 22 из них — нокаутом.
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