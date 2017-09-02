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  • 02.09, 19:20

    Боксер Лебедев решил стать депутатом

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    Боксер Лебедев решил стать депутатом

    Боксер Лебедев решил стать депутатом

    Боксер Лебедев решил стать депутатом

    Российский боксер Денис Лебедев собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Совет депутатов городского округа Чехов (Московская область).

    Выборы в Совет депутатов Чехова, где проживает Лебедев, состоятся 10 сентября. Боксер уже зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты от партии «Единая Россия».

    При этом спортсмен подчеркнул, что пока не собирается заканчивать боксерскую карьеру, сообщает «Р-Спорт».

    В июле 38-летний Денис Лебедев победил австралийца Марка Флэнагана. Всего же в его активе 33 поединка на профессиональном ринге, в которых Лебедев одержал 30 побед, 22 из них — нокаутом.

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