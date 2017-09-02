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  • 02.09, 19:20
    Сотни спортсменов приехали в Тверскую область на чемпионат мира по рыбной ловле. охота и рыбалка, Тверская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни спортсменов приехали в Тверскую область на чемпионат мира по рыбной ловле

    Сотни спортсменов приехали в Тверскую область на чемпионат мира по рыбной ловле

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    Сотни спортсменов приехали в Тверскую область на чемпионат мира по рыбной ловле

    Сотни спортсменов приехали в Тверскую область на чемпионат мира по рыбной ловле

      В Тверской области проходит чемпионат мира по самому тихому, размеренному и, как считают многие, душевному виду спорта — рыболовному. Для участия в соревнованиях по ловле со спиннингом на Иваньковское водохранилище съехались сотни спортсмены из 17 стран.

      Ловись рыбка большая и маленькая — в данном случае не лучшее пожелание. Потому что размер имеет значение. В каждом катере находится судья с линейкой.

      Анатолий Козырь, главный судья чемпионата мира по ловле спиннингом с лодок: «Окунь — не менее 30 см, берш — не менее 35 см, жерех и судак — не менее 45 см. Щука не менее 50 см по правилам чемпионата мира. Меньшего размера в зачет не идут».

      Ни одна рыба в результате турнира не погибла. После измерений и внесения данных в специальный протокол улов отпускают обратно в воду. Всего два соревновательных дня, каждый по 8 часов.

      Российская сборная по рыбной ловле спиннингом с лодок — один из признанных лидеров. Золото мирового первенства брали в 2007-м и 2015-м. За 10 лет существования чемпионата — почти ни одного года без медалей.

      Профессиональные рыболовы часто обижаются, когда рыбалку называют развлечением. Уверяют: это спорт, причем азартный. И чтобы добиться хороших результатов, нужно много тренироваться. Но элемент везения все равно никто не отменял. А везет, говорят, новичкам.

      Подробности — в видеоматериале.

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