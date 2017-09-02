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  • 02.09, 16:20

    В Москве отреагировали на заявления Варшавы о репарациях

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    В Москве отреагировали на заявления Варшавы о репарациях

    В Москве отреагировали на заявления Варшавы о репарациях

    Российские политики прокомментировали заявление официальных лиц Польши о репарациях от России за «рижский мир» 1921 года.

    Требование Польши компенсации от России — это тупиковый путь, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор подчеркнул, что, следуя той же логике, Россия могла бы потребовать от Польши компенсации за события 1612 года, когда польские войска «вторглись в Россию и сидели в Кремле», а также компенсации от Франции за войну 1812 года.

    Владимир Джабаров: «Эти заявления — бред, абсолютно тупиковый путь. Мне кажется, у нынешнего правительства Польши нет никаких перспектив, оно слишком националистическое, не способное ни на какие компромиссы. И в Европе это уже понимают и начинают побаиваться Варшаву».

    Похожую точку зрения высказал сенатор Алексей Пушков. Политик заявил, что никаких репараций от России Польша не получит, у нее нет таких прав.







    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что вместо того, чтобы вспоминать про события 1921 года, польским политикам лучше помнить про события 1945 года, сообщает РИА Новости.

    Дмитрий Новиков: «Когда именно благодаря Советскому Союзу, его позиции на Потсдамской, в частности, конференции, во взаимоотношениях с союзниками при обустройстве послевоенного мира Польша получила те границы, которые она имеет сегодня».

    смотретьГермания ответила на заявление Польши о выплатах за Вторую мировую
    Германия ответила на заявление Польши о выплатах за Вторую мировую
    В субботу члены польской правящей партии «Право и справедливость» заявили, что их страна хочет добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России — за Рижский договор 1921 года об окончании Советско-польской войны.

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