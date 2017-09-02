В Москве отреагировали на заявления Варшавы о репарациях

Никаких репараций от России Польша не получит. Никаких прав на репарации у нее нет. Ей даже не стоит начинать эту заранее проигранную партию — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 сентября 2017 г.

От польской элиты не исходит ни одной идеи,ни одной инициативы, обращенной в будущее. Она поглощена лишь прошлым и национальными комплексами — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 сентября 2017 г.

Варшава уже получила от ворот поворот от Берлина, где тему репараций давно закрыли. Получит и от России. Гонор и полное отсутствие реализма — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 сентября 2017 г.

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