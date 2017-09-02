Полярное сияние сняли с МКС: видео

Российский космонавт Сергей Рязанский, который сейчас находится на борту Международной космической станции, снял на видео полярное сияние.
Роскосмос обнародовал уникальные кадры полярного сияния, как его можно видеть с орбиты. Его наблюдали и с Земли в нескольких регионах России.
Полярное сияние возникает в результате свечения верхних слоев атмосферы вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.
Полярное сияние возникает в результате свечения верхних слоев атмосферы вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.
Комментарии