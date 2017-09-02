Полярное сияние сняли с МКС: видео

#якутск #зеленыйлуг #северноесияние #последнийденьлета #phantom4pro Публикация от Евгений Осипов (@eosipov) Авг 31 2017 в 8:03 PDT

Сегодня вечером, жители Якутска наблюдали северное сияние 😍 #якутия #якутск #сияние #северноесияние #полярноесияние Публикация от НОВОСТИ ЯКУТСКА (@yakutsk_news) Авг 31 2017 в 6:17 PDT

#северноесияние Публикация от туйармакуо😚😚😚 (@tuiaarakuo23199) Сен 1 2017 в 5:25 PDT

Роскосмос обнародовал уникальные кадры полярного сияния, как его можно видеть с орбиты. Его наблюдали и с Земли в нескольких регионах России.Полярное сияние возникает в результате свечения верхних слоев атмосферы вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.