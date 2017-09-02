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  • 02.09, 17:51
    Полярное сияние сняли с МКС: видео. космос, МКС, Роскосмос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолярное сияние сняли с МКС: видео

    Полярное сияние сняли с МКС: видео

    1 комментарий
    Полярное сияние сняли с МКС: видео

    Полярное сияние сняли с МКС: видео

    Полярное сияние сняли с МКС: видео

      Российский космонавт Сергей Рязанский, который сейчас находится на борту Международной космической станции, снял на видео полярное сияние.

      Роскосмос обнародовал уникальные кадры полярного сияния, как его можно видеть с орбиты. Его наблюдали и с Земли в нескольких регионах России.

      Полярное сияние возникает в результате свечения верхних слоев атмосферы вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.

      #якутск #зеленыйлуг #северноесияние #последнийденьлета #phantom4pro

      Публикация от Евгений Осипов (@eosipov)










      #северноесияние

      Публикация от туйармакуо😚😚😚 (@tuiaarakuo23199)


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