Участник «Ты супер! Танцы» благодаря проекту впервые встретил племянницу

142 ребенка приехали в Москву, чтобы удивить зрителей. В силу разных причин каждый участник шоу остался без поддержки самых близких людей — родителей. Уже в первый конкурсный день юные таланты сумели проявить себя.
Участникам нужно получить «зеленый свет» от троих членов жюри из четырех, чтобы пройти в следующий тур. В проекте «Ты супер! Танцы» решили не отвлекать танцоров звуком или цветом нажатой кнопки, поэтому решение судей становится известно только после окончания выступления.
Первый конкурсный день начался с выступления брата и сестры — 10-летнего Данилы Машанова и 16-летней Натальи Машановой из Вологды.
Дети со слезами на глазах вспоминают погибшего отца и думают о том, как все могло бы сложиться, если бы их мать не топила свое горе в алкоголе. В приюте брат и сестра живут уже шесть лет. Но теперь они вышли на сцену, чтобы заявить о себе. Дети представили русский народный танец.
Следующим выступил 13-летний Виктор Лукинов из Белгорода. Мальчик живет в детском доме вместе с двумя младшими сестрами.
Виктор Лукинов: «Мама пила, а папа сидел. Бабушка нас воспитывала одна, потом она заболела и не смогла нас содержать, поэтому нас отправили в детский дом».
Витин папа из тюрьмы давно вышел и живет в одном городе с детьми. Но до сих пор так ни разу и не пришел.
Выйдя на сцену, мальчик удивил жюри и зрителей танцем с акробатическими элементами. До конца выступления с его лица не сходила улыбка, несмотря на сложность поставленной программы. Пораженный член жюри Евгений Дружинин пообещал подарить мальчику туфли для степа, чтобы Витя мог развивать свой талант.
Еще одна танцевальная пара — 15-летняя Анна и 16-летний Сергей Лебедевы из города Химки. От них отказались родители. Дети верили, что если мама с папой их увидят, то заберут домой. Но все произошло иначе. Родители не пустили на порог, а потом от них отказались и остальные родственники. Несмотря на это предательство, дети нашли в себе силы идти вперед. На сцене Лебедевы станцевали жгучую самбу.
12-летняя Дурдона Эргашева вышла на сцену вместе с 13-летней Моникой Додарбековой и 13-летней Анастасией Молоковой. Они исполнили хорезмский танец. Девочки приехали из города Бука в Узбекистане. Отец Дурдоны умер, когда ей было три года, а мамы девочка лишилась в восемь. Мать Моники, как она рассказывает, на ее глазах убили, выбросив из окна. У Насти Молоковой мама жива, но уже много лет пьет. Однако девочка простила ее и мечтает, что мама увидит ее на сцене и будет гордиться.
16-летний Алексей Савельев-Белоусов из Хвалынска, сколько себя помнит, живет в интернате, но всю жизнь он скрывал это. Юноша рассказывал даже самым близким друзьям, что у него есть семья. Он — самый младший из шестерых детей. Отец повесился, а мать пила. Для Лёши мама — это голос в телефоне и обещание приехать, ожидание и пустота.
Юноша вышел на сцену, где показал свое мастерство в брейк-дансе под композицию Алексея Воробьёва «Сумасшедшая». После выступления мальчик узнал, что исполнитель песни, которую он выбрал для своего танца, пришел его поддержать. Певец подарил мальчику футбольный мяч и пожелал покорить все возможные вершины.
Алексей Воробьёв: «Все зависит от тебя, нет ничего невозможного. Любые вершины, у тебя все может получиться, невзирая ни на что. Это то, чему меня научил футбол, поэтому я хочу, чтобы ты хранил этот мяч и думал об этом иногда».
Но на этом чудеса для Лёши не закончились. Поддержать его приехали сестра Анита Савельева-Белоусова и Анна Чудакова, участница проекта «Ты супер!», которая приходится Леше племянницей. Об Ане, которая живет в приемной семье, Лёша и Анита узнали из эфира НТВ. Они написали ей в соцсетях, благодаря этому их семья стала больше и они смогли впервые увидеться в студии НТВ после выступления Леши.
10-летняя Евгения Ким из Саратова вышла на сцену с восточным танцем. Она потеряла отца, когда была совсем маленькой, а мама оставила своих двух дочерей и пропала. Появилась через шесть лет с сыном, которым не стала заниматься. Сейчас Женя живет у опекуна — Валентины Кукушкиной, которая приходится девочке двоюродной бабушкой. Женщина хотела взять к себе всех троих детей, но чиновники ей отказали.
13-летняя Яна Григорьева из города Киселёвск станцевала в стиле джаз-модерн, очаровав жюри своим задором. У девочки была счастливая и благополучная семья. Но она потеряла родителей — они задохнулись угарным газом, когда топили печь. Девочка долгое время не могла поверить в их гибель и верила, что они за ней придут. Яна в тот трагический день со старшей сестрой была у бабушки. Но теперь она буквально светится на сцене. Девочка станцевала под саундтрек из фильма «Ла-Ла Ленд».
Следом за Яной выступил участник из Абхазии — 13-летний Леон Капба с лезгинкой. Он учится в том же самом интернате, что и победительница шоу «Ты супер!» Валерия Адлейба. Она сама пришла поддержать друга в этот день и пожелала ему удачи.
На танцы мальчика отдала мама. Но поделиться с ней своими успехами он не успел: ее не стало. Спартак Капба, отец мальчика, все время работает, чтобы содержать детей, поэтому Леон с младшим братиком и сестричкой живут в интернате.
Максим Зарипов из города Сим в свои 16 считает, что в его прошлом не было ничего светлого. Он одного за другим терял близких и все детство провел в слезах. Возможно, все сложилось бы иначе, если бы его мама не пила. Члены жюри увидели в его выступлении большой потенциал, угадав, что часть его выступления была импровизацией.
Последними в первый конкурсный день на сцену вышли две девочки, которые похожи, как сестры. Но родными друг другу они стали только в приемной семье. Анне Михай сейчас 10 лет. Ее бросила мама. Она первой попала к приемным родителям, а через год у них появилась маленькая Яна Михай, которой медики прочили инвалидность, но ей повезло. Приемные родители полтора года боролись за ее жизнь. Юные участницы очаровали судей тем, как поддерживали друг друга во время выступления.
Смотрите следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» в следующую субботу, 9 сентября, на НТВ в 20:00.
Первый конкурсный день начался с выступления брата и сестры — 10-летнего Данилы Машанова и 16-летней Натальи Машановой из Вологды.
Дети со слезами на глазах вспоминают погибшего отца и думают о том, как все могло бы сложиться, если бы их мать не топила свое горе в алкоголе. В приюте брат и сестра живут уже шесть лет. Но теперь они вышли на сцену, чтобы заявить о себе. Дети представили русский народный танец.
Следующим выступил 13-летний Виктор Лукинов из Белгорода. Мальчик живет в детском доме вместе с двумя младшими сестрами.
Виктор Лукинов: «Мама пила, а папа сидел. Бабушка нас воспитывала одна, потом она заболела и не смогла нас содержать, поэтому нас отправили в детский дом».
Витин папа из тюрьмы давно вышел и живет в одном городе с детьми. Но до сих пор так ни разу и не пришел.
Выйдя на сцену, мальчик удивил жюри и зрителей танцем с акробатическими элементами. До конца выступления с его лица не сходила улыбка, несмотря на сложность поставленной программы. Пораженный член жюри Евгений Дружинин пообещал подарить мальчику туфли для степа, чтобы Витя мог развивать свой талант.
Еще одна танцевальная пара — 15-летняя Анна и 16-летний Сергей Лебедевы из города Химки. От них отказались родители. Дети верили, что если мама с папой их увидят, то заберут домой. Но все произошло иначе. Родители не пустили на порог, а потом от них отказались и остальные родственники. Несмотря на это предательство, дети нашли в себе силы идти вперед. На сцене Лебедевы станцевали жгучую самбу.
12-летняя Дурдона Эргашева вышла на сцену вместе с 13-летней Моникой Додарбековой и 13-летней Анастасией Молоковой. Они исполнили хорезмский танец. Девочки приехали из города Бука в Узбекистане. Отец Дурдоны умер, когда ей было три года, а мамы девочка лишилась в восемь. Мать Моники, как она рассказывает, на ее глазах убили, выбросив из окна. У Насти Молоковой мама жива, но уже много лет пьет. Однако девочка простила ее и мечтает, что мама увидит ее на сцене и будет гордиться.
16-летний Алексей Савельев-Белоусов из Хвалынска, сколько себя помнит, живет в интернате, но всю жизнь он скрывал это. Юноша рассказывал даже самым близким друзьям, что у него есть семья. Он — самый младший из шестерых детей. Отец повесился, а мать пила. Для Лёши мама — это голос в телефоне и обещание приехать, ожидание и пустота.
Юноша вышел на сцену, где показал свое мастерство в брейк-дансе под композицию Алексея Воробьёва «Сумасшедшая». После выступления мальчик узнал, что исполнитель песни, которую он выбрал для своего танца, пришел его поддержать. Певец подарил мальчику футбольный мяч и пожелал покорить все возможные вершины.
Алексей Воробьёв: «Все зависит от тебя, нет ничего невозможного. Любые вершины, у тебя все может получиться, невзирая ни на что. Это то, чему меня научил футбол, поэтому я хочу, чтобы ты хранил этот мяч и думал об этом иногда».
Но на этом чудеса для Лёши не закончились. Поддержать его приехали сестра Анита Савельева-Белоусова и Анна Чудакова, участница проекта «Ты супер!», которая приходится Леше племянницей. Об Ане, которая живет в приемной семье, Лёша и Анита узнали из эфира НТВ. Они написали ей в соцсетях, благодаря этому их семья стала больше и они смогли впервые увидеться в студии НТВ после выступления Леши.
10-летняя Евгения Ким из Саратова вышла на сцену с восточным танцем. Она потеряла отца, когда была совсем маленькой, а мама оставила своих двух дочерей и пропала. Появилась через шесть лет с сыном, которым не стала заниматься. Сейчас Женя живет у опекуна — Валентины Кукушкиной, которая приходится девочке двоюродной бабушкой. Женщина хотела взять к себе всех троих детей, но чиновники ей отказали.
13-летняя Яна Григорьева из города Киселёвск станцевала в стиле джаз-модерн, очаровав жюри своим задором. У девочки была счастливая и благополучная семья. Но она потеряла родителей — они задохнулись угарным газом, когда топили печь. Девочка долгое время не могла поверить в их гибель и верила, что они за ней придут. Яна в тот трагический день со старшей сестрой была у бабушки. Но теперь она буквально светится на сцене. Девочка станцевала под саундтрек из фильма «Ла-Ла Ленд».
Следом за Яной выступил участник из Абхазии — 13-летний Леон Капба с лезгинкой. Он учится в том же самом интернате, что и победительница шоу «Ты супер!» Валерия Адлейба. Она сама пришла поддержать друга в этот день и пожелала ему удачи.
На танцы мальчика отдала мама. Но поделиться с ней своими успехами он не успел: ее не стало. Спартак Капба, отец мальчика, все время работает, чтобы содержать детей, поэтому Леон с младшим братиком и сестричкой живут в интернате.
Максим Зарипов из города Сим в свои 16 считает, что в его прошлом не было ничего светлого. Он одного за другим терял близких и все детство провел в слезах. Возможно, все сложилось бы иначе, если бы его мама не пила. Члены жюри увидели в его выступлении большой потенциал, угадав, что часть его выступления была импровизацией.
Последними в первый конкурсный день на сцену вышли две девочки, которые похожи, как сестры. Но родными друг другу они стали только в приемной семье. Анне Михай сейчас 10 лет. Ее бросила мама. Она первой попала к приемным родителям, а через год у них появилась маленькая Яна Михай, которой медики прочили инвалидность, но ей повезло. Приемные родители полтора года боролись за ее жизнь. Юные участницы очаровали судей тем, как поддерживали друг друга во время выступления.
Смотрите следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» в следующую субботу, 9 сентября, на НТВ в 20:00.
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