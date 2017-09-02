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  • 02.09, 14:49

    В Петербурге изъяли 200 кг отравленного яичного порошка из Франции

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    В Петербурге изъяли 200 кг отравленного яичного порошка из Франции

    В Петербурге изъяли 200 кг отравленного яичного порошка из Франции

    В Санкт-Петербурге изъята партия яичного порошка из Франции весом в 203 кг, в котором обнаружено превышение содержания фипронила.

    Миллионы яиц с опасным для здоровья пестицидом фипронилом минувшим летом обнаружили в магазинах полутора десятков стран Европы. Россельхознадзор тогда заверил российских потребителей, что отравленных химикатами яиц из Евросоюза в нашей стране нет.

    Однако 2 сентября Роспотребнадзор сообщил об аресте в Санкт-Петербурге партии зараженного финпронилом яичного порошка из Франции весом в 203 кг.

    Роспотребнадзор: «В оптовом звене специалистами Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу выявлена партия яичного порошка производства Франции. Продукция сопровождалась ветеринарным сертификатом на ввоз. Проведенные научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора лабораторные исследования установили в яичном порошке превышение содержания фипронила и его производных».

    В ведомстве при этом подчеркнули, что партия загрязненного яичного порошка в розничную сеть не поступала, в настоящее время весь объем опасной продукции, ввезенный в Россию, арестован.

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