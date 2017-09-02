Путин не планирует участвовать в сессии Генассамблеи ООН в сентябре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия Владимира Путина в сессии Генассамблеи ООН, которая откроется в Нью-Йорке 12 сентября.
По словам Пескова, в планах президента участие в данном мероприятии не значится, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с мировыми лидерами по вопросам реформирования ООН 18 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. На встрече, в частности, будет идти речь об изменении структуры ООН и сокращении финансирования организации со стороны США.
Генассамблея ООН откроется 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с мировыми лидерами по вопросам реформирования ООН 18 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. На встрече, в частности, будет идти речь об изменении структуры ООН и сокращении финансирования организации со стороны США.
Генассамблея ООН откроется 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.
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