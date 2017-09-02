Еда и здоровье: как продукты влияют на гормональный фон человека

Гормоны фитоэстроген и эстроген ведут себя в женском организме одинаково: защищают от множества женских болезней и продлевают молодость. А вот мужчин они недолюбливают и могут нанести удар ниже пояса. Репортеры программы «НашПотребНадзор» решили выяснить, как же нам уживаться с тайными кукловодами нашего здоровья.

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Капуста ассоциируется исключительно со здоровым питанием. Однако, интригуют врачи, если на нее налегать, то гормональный фон заметно ухудшится. Еще в начале прошлого века ученые обратили внимание, что именно капуста нарушает работу щитовидки и не дает ей вырабатывать гормоны.



Все дело оказалось в веществах со сложным названием гойтрины и роданиды. Они вырабатываются при повреждении листьев растений, то есть во время нарезки или пережевывания. И именно эти вещества блокируют в организме йод. Без этого микроэлемента, который фактически выполняет функцию топлива, выработка гормонов щитовидной железы снижается. Тогда и возникает самая распространенная эндокринная патология — гипотиреоз, когда нарушение работы щитовидки приводит к сильной утомляемости, ломкости ногтей и волос, проблемам с кожей. Поэтому даже на капусту и репу налегать чрезмерно не стоит.



Куриное филе и куриные яйца, оказывается, влияют на гормоны совершенно по-разному. При выращивании птицы в животноводстве производителям важно, чтобы она набрала массу как можно быстрее. Для этих целей на птицефабриках часто применяют эстрогены — женские половые гормоны. Если регулярно принимать в пищу такое мясо, у мужчины происходит доминирование женских гормонов, и происходят некоторые перестроечные процессы. Но все же отказываться от любимого филе не стоит. Просто следует выбирать продукцию проверенных фабрик или фермерских хозяйств, где не применяют гормональную терапию. Об этом говорят сертификаты добровольных ветеринарных проверок на сайтах производителей.



Куриные яйца влияют на гормональный фон исключительно со знаком «плюс». Врачи даже называют их едва ли не самым важным продуктом в ежедневном рационе. Ведь белок, которым они так богаты, является строительным элементом всех гормонов. Поэтому, чтобы не подрывать свой гормональный фон, в день врачи рекомендуют съедать минимум 75 граммов белка.



Фитоэстрогены в большом количестве содержатся в пиве. Эти гормоноподобные вещества, поступая в мужской организм, медленно, но верно пытаются превратить его в женский. На лице постепенно исчезает щетина и появляется характерный пивной живот. Так что пивом лучше не злоупотреблять.



Также не стоит перебарщивать со сладким, и главное — с сахаром. О том, что он вредит сердцу и сосудам, знают все. А вот о том, что он снижает синтез важных гормонов, мало кто слышал. Выяснилось, что сахар, попадая в организм, провоцирует выделение инсулина, который фактически деактивирует тестостерон. Таким образом, чем больше в крови инсулина, тем ниже уровень тестостерона — главного мужского гормона.



Важно помнить, что кардинально исправить нарушенный гормональный фон продуктам не под силу. Но взвешенный рацион питания способен сохранить здоровье на протяжении многих лет. И лучше тратить деньги на качественные и полезные продукты, чем на лечение от поедания плохих.



Подробности — в видеоматериале.