Неприятный запах изо рта: как избавиться

От неприятного запаха изо рта страдают в той или иной степени 70% людей на планете. Для этого явления даже придумали специальное название — галитоз. Как отыскать и устранить причину отталкивающего запаха и стать обладателем приятного свежего дыхания?

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Живут с этой проблемой восемь человек из десяти. И почти все они неприятного запаха сами не чувствуют. Но есть способ проверить, присутствует ли у человека неприятный запах изо рта.



Виктория Семёнова, стоматолог: «Каждый человек может взять и на тыльной стороне ладони просто провести языком. Когда он проводит языком, ждет 10–15 секунд, пока немножко эта жидкость выветрится, и потом может просто приложить к носу и почувствовать запах либо его отсутствие».



Утром запах изо рта сильный почти у всех людей, и это нормально. Ведь по ночам во рту меньше слюны, а именно слюна убивает большую часть микробов. К утру микробы кишат и на зубах, и на щеках, и на языке. Но если после чистки зубов и еды неприятный запах остался, это может сигнализировать о кариесе, пародонтите или стоматите. Может предупреждать о бронхите и воспалении легких, заболевании почек, печени и о сахарном диабете. И даже об онкологии желудочно-кишечного тракта.



Но все же в 90% случаев проблема кроется в другом. Дело в том, что аромат протухших яйц или испорченного мяса есть в желудке почти всегда и почти у всех. Но при нормальном питании у здорового человека желудок от пищевода отделяется специальной дверкой — сфинктером. А он не у всех работает правильно и примыкает плотно — такие люди обычно испытывают изжогу.



Так как же бороться с неприятным запахом? В первую очередь необходимо правильно чистить зубы и пользоваться зубной нитью. Во всем мире это уже давно одно из главных средств гигиены рта, и чистить надо не только зубы, но и язык. Но самый простой способ борьбы с галитозом совершенно бесплатный — как можно чаще полоскать рот чистой водой и не забывай выпивать несколько стаканов в день.



Также не надо голодать. Если желудок очень долго пустой, то при всем здоровье системы может возникнуть временный галитоз.