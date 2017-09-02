Дорогие мази или «бабушкины» средства: что поможет при солнечных ожогах

Правильный ровный загар без последствий — это целая наука. Даже широко разрекламированные солнцезащитные средства не всегда страхуют от болезненных ожогов. Репортеры программы «НашПотребНадзор» решили выяснить, что лучше спасает от ожогов — «бабушкины» средства вроде сметаны и кефира или дорогие аптечные мази.

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Это удивительно, но, как оказалось, едва ли не в каждом холодильнике есть такие продукты, которые усиливают эффект загара. Это, например, все цитрусовые. Последние исследования показали, что люди, которые каждый день съедают по одному апельсину или часто пьют апельсиновый, грейпфрутовый или мандариновый сок, чаще получают солнечные ожоги.



Хотя винить только одну еду тоже нельзя. Для начала надо узнать, к какому фототипу относится ваша кожа. Всего таких фототипов шесть, и все реагирует на ультрафиолетовые лучи по-разному. Люди с шестым, пятым и четвертым типом кожи не обгорают вообще и могут находиться под солнцем сколько угодно. А вот люди с европейским, скандинавским и кельтским фототипами должны держаться от солнца подальше.



По словам медиков, большинство людей используют солнцезащитные лосьоны неправильно. Экономить крем себе дороже. Также надо знать, с каким уровнем солнцезащитного фактора крем покупать.



Солнцезащитные кремы, независимо от силы защиты, делятся на химические и физические. В состав химических, как правило, входят бензофенон, авобензофенон и оксифенон. Эти вещества поглощают ультрафиолет. И именно поэтому такой крем, предупреждают дерматологи, лучше не брать. Физические крема имеют свойство экрана, в их состав входит что-то вроде микроскопических зеркальных чешуек. Таким кремом врачи советуют пользоваться вообще всем женщинам без исключения на протяжении всех летних месяцев.



А как быть, если ожог очень сильный? Многие в этом случае пользуются народными реанимационными средствами. Однако место сметаны в тарелке с пельменями, на блинах или в борще, но точно не на коже, в один голос говорят врачи. Сметана, оказывается, лишь усиливает воспалительный эффект. Кроме того, в жирной питательной среде охотно размножаются бактерии. В результате на покрытой сметаной коже могут появиться нарывы, нагноения и прыщи.



Нельзя покрывать обгоревшую кожу и любым растительным маслом, будь оно подсолнечное или оливковое первой пробы. Не поможет — станет только хуже. И точно не стоит идти на поводу у советчиков из Интернета, которые рекомендуют принять ванную с раствором соды.



Гораздо эффективнее и куда дешевле намочить полотенце прохладной водой и приложить к месту ожога. Одним из лучших средств от термических повреждений кожи считается алоэ. Его сок убивает бактерии, снимает воспаление и обезболивает. Так же действует и огурец.



Но всегда стоит помнить, что если кожа подгорела до той степени, при которой она облезает или получила дозу ультрафиолета, от которой выскакивают волдыри, то никакими средствами невозможно этого избежать. Ведь если бы оживить мертвую плоть было бы возможно, опыты доктора Франкенштейна стали бы не классикой кинематографа, а медицинской практикой.