Кресло, бустер или ремень: как после изменений ПДД правильно пристегивать детей

Правила перевозки детей снова изменились. Из них исключили опасные адаптеры, но как теперь пристегивать тех, кто старше семи лет, с первого раза не понимает никто. Программа «Главная дорога» попыталась разобраться.
С 2007 года перевозить ребенка разрешалось только «с использованием детских удерживающих устройств или иных средств». «Иные» позволяли избегать штрафа и калечить детей, пристегивая их копеечными адаптерами.
Михаил Подорожанский, главный редактор журнала «Авторевю»: «С точки зрения безопасности оно абсолютно беспомощно».
В МВД к экспертам прислушались и из ПДД «иные устройства» исключили, а заодно приравняли семилетних детей к взрослым, разрешив пристегивать их на задних сиденьях штатным ремнем.
Дмитрий Митрошин, начальник отдела ГУ ОБДД МВД РФ: «Ремни безопасности — это лучше, чем ничего. Но надо понимать, что это хуже, чем грамотное, современное, испытанное сертифицированное детское удерживающее устройство».
Специалисты по безопасности возмущены: штатные ремни рассчитаны для пассажиров ростом выше полутора метров.
Лилия Чибисенкова, советник председателя «Российского Красного креста»: «Дети в возрасте 11 лет не достигают 150 см, то есть по их физиологическим особенностям применение вот этого штатного ремня безопасности невозможно».
Эксперимент с манекеном пятиклассника: вес 32 килограмма, рост 1 метр 37 сантиметров. При ударе на скорости 50 км/ч штатный ремень сломал ребенку шею.
Авторы поправок объясняют: ремни только для тех, кто уже не помещается в детские кресла. Информация есть на каждом сертифицированном устройстве.
Наталья Агре, президент экспертного центра «Движение без опасности»: «Если Ваш ребенок действительно крупный, его невозможно засунуть в автокресло. Есть бустер, на который можно посадить ребенка».
Запутались и водители, и инспекторы. Олега Монахова оштрафовали по дороге на море за то, что пристегнул своего шестилетнего сына, посадив на бустер.
Олег Монахов, водитель: «В Ейске меня остановил инспектор ГИБДД и сказал, что бустеры отменили».
Что такое бустер или автокресло, в ПДД так и не прописали. В Европе уже давно действует стандарт перевозки детей — с учетом возраста, роста и веса ребенка. В России теперь каждый решает сам: кресло или ремень.
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
Как выбрать автокресло для ребенка: краш-тесты и правильная посадка
Михаил Подорожанский, главный редактор журнала «Авторевю»: «С точки зрения безопасности оно абсолютно беспомощно».
В МВД к экспертам прислушались и из ПДД «иные устройства» исключили, а заодно приравняли семилетних детей к взрослым, разрешив пристегивать их на задних сиденьях штатным ремнем.
Дмитрий Митрошин, начальник отдела ГУ ОБДД МВД РФ: «Ремни безопасности — это лучше, чем ничего. Но надо понимать, что это хуже, чем грамотное, современное, испытанное сертифицированное детское удерживающее устройство».
Специалисты по безопасности возмущены: штатные ремни рассчитаны для пассажиров ростом выше полутора метров.
Лилия Чибисенкова, советник председателя «Российского Красного креста»: «Дети в возрасте 11 лет не достигают 150 см, то есть по их физиологическим особенностям применение вот этого штатного ремня безопасности невозможно».
Эксперимент с манекеном пятиклассника: вес 32 килограмма, рост 1 метр 37 сантиметров. При ударе на скорости 50 км/ч штатный ремень сломал ребенку шею.
Авторы поправок объясняют: ремни только для тех, кто уже не помещается в детские кресла. Информация есть на каждом сертифицированном устройстве.
Наталья Агре, президент экспертного центра «Движение без опасности»: «Если Ваш ребенок действительно крупный, его невозможно засунуть в автокресло. Есть бустер, на который можно посадить ребенка».
Запутались и водители, и инспекторы. Олега Монахова оштрафовали по дороге на море за то, что пристегнул своего шестилетнего сына, посадив на бустер.
Олег Монахов, водитель: «В Ейске меня остановил инспектор ГИБДД и сказал, что бустеры отменили».
Что такое бустер или автокресло, в ПДД так и не прописали. В Европе уже давно действует стандарт перевозки детей — с учетом возраста, роста и веса ребенка. В России теперь каждый решает сам: кресло или ремень.
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
Как выбрать автокресло для ребенка: краш-тесты и правильная посадка
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