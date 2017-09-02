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  • 02.09, 11:48

    В Москве умер экс-мэр Владивостока Виктор Черепков

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    В Москве умер <nobr>экс-мэр</nobr> Владивостока Виктор Черепков

    В Москве умер экс-мэр Владивостока Виктор Черепков

    В Москве умер <nobr>экс-мэр</nobr> Владивостока Виктор Черепков

    Бывший мэр Владивостока Виктор Черепков скончался в Центральной клинической больнице Москвы на 76-м году жизни.

    Как сообщает портал «Вести: Приморье» со ссылкой на помощника Черепкова, он умер сегодня в 7:30. Отмечается, что у Черепкова был рак в тяжелой стадии.

    Виктор Черепков был избран мэром Владивостока в 1993 году. Несколько раз отстранялся от должности, в том числе президентом Ельциным, после обвинений во взяточничестве.

    На политика было совершено четыре покушения. В 2013 году неизвестный в маске набросился на Черепкова сзади, нанес ему несколько ударов и скрылся. Мужчину привезли в больницу с сотрясением мозга.

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