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  • 02.09, 11:48

    В Госдуме сочли смешным украинский ответ на учения «Запад-2017»

    2 комментария

    В Госдуме сочли смешным украинский ответ на учения «Запад-2017»

    В Госдуме сочли смешным украинский ответ на учения <nobr>«Запад-2017»</nobr>

    В Госдуме прокомментировали идею Украины провести учения в ответ на российско-белорусские маневры «Запад-2017».

    По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, подобная реакция Украины не вызывает ничего, кроме смеха.

    Юрий Швыткин: «Для меня является смехотворной реакция Украины по поводу проведения учений „Запад-2017“. Если они хотят, условно говоря, потягаться силами, то это просто смешно. Вооруженные силы России занимают сегодня одно из первостепенных мест в мире».

    Швыткин подчеркнул, что украинская армия находится далеко позади. Ответный ход Киева, по его словам, можно сравнить с Моськой, выступившей против слона. Депутат также выразил мнение, что с помощью поиска внешнего врага украинское руководство стремится отвлечь внимание населения от внутреннего хаоса, вызванного государственным переворотом, сообщает RT.

    Масштабные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» пройдут 14–20 сентября. Маневры будут проводиться в два этапа — на территории России и на территории Белоруссии, в них примут участие почти 13 тысяч военнослужащих из двух стран. В ответ на эти маневры Украина объявила о намерении провести стратегические комплексные учения «Несокрушимая устойчивость». Как заявили в украинском Генштабе, цель тренировок — дать отпор вооруженной агрессии противника.

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