Эвакуатор или мастер: во сколько обойдется утеря ключа от машины

Потерять ключ от автомобиля — настоящая катастрофа. Но даже если вы потеряли все ключи от машины, их можно восстановить, однако это требует времени и денег.
Сотни фирм предлагают восстановить ключ по замку. В качестве эксперимента программа «Главная дорога» позвонила в первую попавшуюся. Двое специалистов приехали через полчаса и первым делом потребовали документы на машину. Затем мастера быстро вскрыли машину с помощью пневмоподушек и зацепа из проволоки.
Алексей Курчанов, эксперт сервисного центра: «Ключ можно изготовить по секрету замка, то есть разбирается замок, личинка замка, изучается код пинов, которые там установлены, и по ним уже делается дубликат».
Специалисты сняли личинку замка водительской двери и в своем фургоне выточили ключ.
Если вместе с ключом была метка от иммобилайзера, придется его отключить или прописать новую метку. Иммобилайзер защищает автомобиль от угона — блокирует подачу топлива, зажигание или стартер. Специалисты долго его искали и просто отрезали, а за три часа работы в итоге взяли 10 000 рублей.
Другой мастер быстро вскрыл машину и снял личинку замка багажника, которым почти не пользовались. Ключ выточил за 5 минут на станке. Семь тысяч рублей за 15 минут работы. Примерно столько же стоит поменять все личинки в машине на новые.
Современные машины распознают владельца по чипу в смарт-ключе и позволяют запускать двигатель кнопкой «старт-стоп». Максим Алёхин потерял такой ключ.
Максим Алёхин, автовладелец: «Сумма у официалов составила примерно 11 000 рублей. Это была стоимость самого лезвия, стоимость электронной части — чипа и соответственно прописывание всего этого в „мозги“ автомобиля».
Если потерян единственный смарт-ключ, придется вызывать эвакуатор, ехать к дилеру и ждать новый комплект ключей.
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
Алексей Курчанов, эксперт сервисного центра: «Ключ можно изготовить по секрету замка, то есть разбирается замок, личинка замка, изучается код пинов, которые там установлены, и по ним уже делается дубликат».
Специалисты сняли личинку замка водительской двери и в своем фургоне выточили ключ.
Если вместе с ключом была метка от иммобилайзера, придется его отключить или прописать новую метку. Иммобилайзер защищает автомобиль от угона — блокирует подачу топлива, зажигание или стартер. Специалисты долго его искали и просто отрезали, а за три часа работы в итоге взяли 10 000 рублей.
Другой мастер быстро вскрыл машину и снял личинку замка багажника, которым почти не пользовались. Ключ выточил за 5 минут на станке. Семь тысяч рублей за 15 минут работы. Примерно столько же стоит поменять все личинки в машине на новые.
Современные машины распознают владельца по чипу в смарт-ключе и позволяют запускать двигатель кнопкой «старт-стоп». Максим Алёхин потерял такой ключ.
Максим Алёхин, автовладелец: «Сумма у официалов составила примерно 11 000 рублей. Это была стоимость самого лезвия, стоимость электронной части — чипа и соответственно прописывание всего этого в „мозги“ автомобиля».
Если потерян единственный смарт-ключ, придется вызывать эвакуатор, ехать к дилеру и ждать новый комплект ключей.
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
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