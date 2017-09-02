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  • 02.09, 17:51
    Жюри проекта «Ты супер! Танцы» готовится принимать сложные решения. дети и подростки, знаменитости, НТВ, премьера, Ты супер Танцы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖюри проекта «Ты супер! Танцы» готовится принимать сложные решения

    Жюри проекта «Ты супер! Танцы» готовится принимать сложные решения

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    Жюри проекта «Ты супер! Танцы» готовится принимать сложные решения

    Жюри проекта «Ты супер! Танцы» готовится принимать сложные решения

    Жюри проекта «Ты супер! Танцы» готовится принимать сложные решения

      Вечером в субботу на НТВ состоится премьера проекта «Ты супер! Танцы», который может изменить к лучшему жизнь детей, оставшихся без попечения родителей.

      Ведущий проекта «Ты супер! Танцы» Александр Олешко не делал скандальных заявлений о переходе с канала на канал, не устраивал громких проводов и пафосных встреч в прямом эфире, он просто вышел на сцену и работает с полной отдачей.

      Александр Олешко: «Я абсолютно счастлив и благодарен за то, что мне оказали такую честь — вести проект не просто развлекательный, не просто проект выходного дня или вечера или хорошего настроения, это проект о любви. Он про веру, про возможность преодолеть и идти дальше».

      Проект «Ты супер! Танцы» — большое международное приключение для детей и подростков от 6 до 18 лет из 13 стран мира. Многие из них никогда не покидали своих городов, не летали на самолетах и не бывали в Москве. Эти талантливые мальчики и девочки знают, что такое боль и одиночество. Они рано остались без родителей.

      Александр Олешко: «Это такая лакмусовая бумажка на человечность и для меня, и для членов жюри, и для зрителей».

      У жюри сложная задача. Судьям предстоит, зная драматичные истории участников, оценить их способности и объяснить юным талантам, что главная победа в жизни — это победа над собой.

      Анастасия Заворотнюк: «Когда ты думаешь, сколько этим детям пришлось пережить, и они стоят перед тобой, и ты должен сказать нет, я бы 10 лет жизни отдала, чтобы не ставить эти красные оценки им».

      Вместе с Анастасией Заворотнюк выставлять оценки будут большие авторитеты шоу-бизнеса — актер и хореограф Егор Дружинин, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова и любимец всех женщин страны Евгений Папунаишвили.

      Любой конкурс — испытание на прочность. С волнением справляются далеко не все. И все же это — возможность быть увиденным, услышанным.

      смотретьПервый выпуск невероятного шоу «Ты супер! Танцы» — в субботу в 20:00 на НТВ
      Первый выпуск невероятного шоу «Ты супер! Танцы» — в субботу в 20:00 на НТВ
      Стрит-джаз, модерн, классический балет, хип-хоп, бальные танцы и танцы народов мира, а также драматичные истории, потрясающие импровизации и звезды — сегодня в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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