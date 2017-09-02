Полицейский на иномарке врезался в дерево в Подмосковье

Полицейский, не справившись с управлением, врезался на машине в дерево в подмосковной Ивантеевке.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, ДТП произошло в ночь на пятницу на улице Кирова в подмосковной Ивантеевке.
Из сообщения ГУ МВД РФ по Московской области: «Полицейский в свободное от службы время на личном автомобиле Mazda не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево».
Водитель от медицинского освидетельствования отказался. Пассажир автомобиля, который также является сотрудником полиции, получил травмы и был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Из сообщения ГУ МВД РФ по Московской области: «Полицейский в свободное от службы время на личном автомобиле Mazda не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево».
Водитель от медицинского освидетельствования отказался. Пассажир автомобиля, который также является сотрудником полиции, получил травмы и был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка.
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