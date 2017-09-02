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  • 02.09, 11:48

    Польша решила возвести забор на границе с Украиной

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    Польша решила возвести забор на границе с Украиной

    Польша решила возвести забор на границе с Украиной

    Польские власти решили возвести забор вдоль границы с Украиной и Белоруссией. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель.

    По словам Юргеля, длина забора составит 729 км. Реализация проекта обойдется в 30 млн евро, сообщает Газета.Ru.

    Эксперты утверждают, что в Польшу из Белоруссии зашли дикие кабаны, зараженные африканской чумой свиней. Для защиты от инфицированных животных и планируется построить забор.

    Осенью число новых очагов АЧС в Польше должно значительно уменьшиться. Однако забор все равно необходим, уверен министр. Новые детали строительства станут известны в течение ближайших недель.

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