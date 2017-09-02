Лжестроитель вынес из квартиры в Москве ордена и медали на 1 млн рублей

Неизвестный под видом представителя строительной организации украл из ремонтируемой квартиры москвички деньги, украшения, ордена и медали.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, «29-летняя москвичка сообщила в полицию, что в ходе проводившегося в течение августа ремонта из ее квартиры неизвестный, назвавшийся представителем строительной организации, украл 950 тысяч рублей, ювелирные изделия, ордена и медали Великой Отечественной войны».
Размер ущерба составил около 1 млн 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Размер ущерба составил около 1 млн 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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