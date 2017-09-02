Указ Порошенко о биометрическом контроле при въезде на Украину вступил в силу

На Украине вступило в силу решение о введении с 1 января 2018 года обязательного биометрического контроля для всех въезжающих в страну иностранцев.
Указ о введении в действие соответствующего решения СНБО от 10 июля президент Украины Пётр Порошенко подписал 1 сентября. На следующий день он был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» и, как следует из текста документа, вступил в силу.
По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев.
Накануне Порошенко поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, включив в него Россию.
Как сообщалось ранее, попасть на территорию Украины россияне смогут только после предварительного заполнения электронной анкеты на сайте МИД Украины.
В Госдуме РФ в ответ предложили также обязать украинцев заранее заявлять о планирующихся поездках в Россию.
По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев.
Накануне Порошенко поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, включив в него Россию.
Как сообщалось ранее, попасть на территорию Украины россияне смогут только после предварительного заполнения электронной анкеты на сайте МИД Украины.
В Госдуме РФ в ответ предложили также обязать украинцев заранее заявлять о планирующихся поездках в Россию.
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