В КБР возобновлены поиски пропавших в районе схода селя людей

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Кабардино-Балкарии с рассветом возобновлены приостановленные из-за наступления темноты поисково-спасательные работы. Ведется поиск трех человек, упавших в реку и пропавших без вести в пятницу.
Специалисты вместе с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым проводят аэровизуальный осмотр горного района, пострадавшего от селя, сообщает «Интерфакс».
ГУ МЧС России по КБР: «Сейчас глава республики с представителем Росавтодора и специалистами центра „Лидер“ уже вылетел на вертолете Росгвардии. После того, как они осмотрят место ЧС, будет проведено совещание с определением фронта работ на день».
Гигантская лавина обрушилась с одного из склонов в пятницу. Мощный поток смывал все на своем пути, сразу в семи местах разрушена федеральная трасса. Несколько населенных пунктов остались без газоснабжения. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
Спасатели обнаружили три автомобиля, которые унесло при сходе селя. Среди них — машина главы поселения Эльбрус, он первым прибыл на место стихии и через несколько минут перестал выходить на связь. Его судьба по-прежнему неизвестна. Еще два человека числятся пропавшими без вести. Погиб один местный житель.
Почти 8 тысяч человек, среди них — сотни туристов — остаются отрезанными от внешнего мира и ждут помощи не только на территории баз, но и на высокогорных маршрутах. В плену у стихии оказались граждане США, Китая, Германии, Польши и Словении. Авиация уже эвакуировала больше ста человек, на обратном пути летчики доставляют в блокированные поселки продовольствие. Среди отдыхающих, попавших в беду, 22 ребенка.
ГУ МЧС России по КБР: «Сейчас глава республики с представителем Росавтодора и специалистами центра „Лидер“ уже вылетел на вертолете Росгвардии. После того, как они осмотрят место ЧС, будет проведено совещание с определением фронта работ на день».
Гигантская лавина обрушилась с одного из склонов в пятницу. Мощный поток смывал все на своем пути, сразу в семи местах разрушена федеральная трасса. Несколько населенных пунктов остались без газоснабжения. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
Спасатели обнаружили три автомобиля, которые унесло при сходе селя. Среди них — машина главы поселения Эльбрус, он первым прибыл на место стихии и через несколько минут перестал выходить на связь. Его судьба по-прежнему неизвестна. Еще два человека числятся пропавшими без вести. Погиб один местный житель.
Почти 8 тысяч человек, среди них — сотни туристов — остаются отрезанными от внешнего мира и ждут помощи не только на территории баз, но и на высокогорных маршрутах. В плену у стихии оказались граждане США, Китая, Германии, Польши и Словении. Авиация уже эвакуировала больше ста человек, на обратном пути летчики доставляют в блокированные поселки продовольствие. Среди отдыхающих, попавших в беду, 22 ребенка.
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