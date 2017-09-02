Шарапова обыграла Кенин в третьем круге US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США.
В третьем круге Открытого чемпионата США российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Софию Кенин со счетом 7:5, 6:2. Встреча длилась 1 час 44 минуты, пишет ТАСС. Обе соперницы в этом матче получили от организаторов турнира специальное приглашение (wild card).
Теперь в 1/8 финала Мария Шарапова, занимающая сейчас 146 строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой.
Призовой фонд турнира, на котором Шарапова уже обыграла венгерку Тимею Бабош и румынскую теннисистку Симону Халеп, составляет 50,4 млн долларов.
Напомним, это первый турнир Большого шлема, в котором Шарапова играет с момента возвращения на корт после дисквалификации за употребление мельдония.
Теперь в 1/8 финала Мария Шарапова, занимающая сейчас 146 строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой.
Призовой фонд турнира, на котором Шарапова уже обыграла венгерку Тимею Бабош и румынскую теннисистку Симону Халеп, составляет 50,4 млн долларов.
Напомним, это первый турнир Большого шлема, в котором Шарапова играет с момента возвращения на корт после дисквалификации за употребление мельдония.
Комментарии