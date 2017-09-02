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  • 02.09, 08:46

    Шарапова обыграла Кенин в третьем круге US Open

    1 комментарий
    Шарапова обыграла Кенин в третьем круге US Open

    Шарапова обыграла Кенин в третьем круге US Open

    Шарапова обыграла Кенин в третьем круге US Open
  • Фото Associated Press © 2017

    • Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США.

    В третьем круге Открытого чемпионата США российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Софию Кенин со счетом 7:5, 6:2. Встреча длилась 1 час 44 минуты, пишет ТАСС. Обе соперницы в этом матче получили от организаторов турнира специальное приглашение (wild card).

    Теперь в 1/8 финала Мария Шарапова, занимающая сейчас 146 строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой.

    Призовой фонд турнира, на котором Шарапова уже обыграла венгерку Тимею Бабош и румынскую теннисистку Симону Халеп, составляет 50,4 млн долларов.

    Напомним, это первый турнир Большого шлема, в котором Шарапова играет с момента возвращения на корт после дисквалификации за употребление мельдония.

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