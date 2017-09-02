В первые выходные осени в Московском регионе будет по-летнему тепло

В субботу в Москве и Подмосковье будет до 23 градусов тепла.
Сообщение Росгидромета: «Ожидается переменная облачность, по области местами пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 20–22, по области — от 18 до 23 градусов. Ветер северной четверти 5–10 метров в секунду».
В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, не исключены кратковременные дожди, цитирует ТАСС. В Москве 11–13 тепла, в Подмосковье от 9 до 14 градусов. Ветер северный и северо-восточный 5–10 метров в секунду.
В воскресенье также возможны небольшие дожди. Температура в столице 19–21, по области — от 17 до 22 градусов.
В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, не исключены кратковременные дожди, цитирует ТАСС. В Москве 11–13 тепла, в Подмосковье от 9 до 14 градусов. Ветер северный и северо-восточный 5–10 метров в секунду.
В воскресенье также возможны небольшие дожди. Температура в столице 19–21, по области — от 17 до 22 градусов.
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