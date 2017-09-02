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  • 02.09, 07:15

    В первые выходные осени в Московском регионе будет по-летнему тепло

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    В первые выходные осени в Московском регионе будет <nobr>по-летнему</nobr> тепло

    В первые выходные осени в Московском регионе будет по-летнему тепло

    В первые выходные осени в Московском регионе будет <nobr>по-летнему</nobr> тепло
  • Фото: ТАСС

    • В субботу в Москве и Подмосковье будет до 23 градусов тепла.

    Сообщение Росгидромета: «Ожидается переменная облачность, по области местами пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 20–22, по области — от 18 до 23 градусов. Ветер северной четверти 5–10 метров в секунду».

    В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, не исключены кратковременные дожди, цитирует ТАСС. В Москве 11–13 тепла, в Подмосковье от 9 до 14 градусов. Ветер северный и северо-восточный 5–10 метров в секунду.

    В воскресенье также возможны небольшие дожди. Температура в столице 19–21, по области — от 17 до 22 градусов.

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