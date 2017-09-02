СМИ: Трамп запросил у Конгресса $7,85 млрд на ликвидацию последствий стихийного бедствия

Американские СМИ со ссылкой на информацию Белого дома сообщают, что президент США обратился к Конгрессу с запросом о выделении денег в связи с ураганом «Харви» и глобальными наводнениями.
Агентство Reutersсо ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает, что в качестве первоначального финансирования в связи с ураганом «Харви» Трамп предложил выделить из резервных фондов на ликвидацию последствий стихийного бедствия 7,85 миллиарда долларов. Соответствующий запрос содержится в письме на имя спикера Палаты представителей Пола Райана. До этого СМИ предполагали, что Трамп запросит на эти цели 5,6 млрд долларов. А конгрессмены заявляли, что на следующей неделе одобрят пакет помощи на ликвидацию последствий наводнений, торнадо и урагана.
Директор бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни выразил уверенность, что выделение таких сумм скажется на финансировании, если не будет поднят потолок госдолга, который, предположительно, будет достигнут к концу сентября, цитирует РИА Новости.
Напомним, ураган «Харви», впоследствии ослабший до уровня шторма, вызвал масштабные наводнения в Техасе и Луизиане. По последней информации, жертвами стихийного бедствия стали 47 человек.
Аналитики предполагают, что убытки могут превысить 190 млрд долларов и «Харви» будет признан самым разрушительным стихийным бедствием в истории США. До этого времени таким считается ураган «Катрина», разрушивший в 2005 году Новый Орлеан. Ущерб от «Катрины» оценили в размере 125 млрд долларов.
Директор бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни выразил уверенность, что выделение таких сумм скажется на финансировании, если не будет поднят потолок госдолга, который, предположительно, будет достигнут к концу сентября, цитирует РИА Новости.
Напомним, ураган «Харви», впоследствии ослабший до уровня шторма, вызвал масштабные наводнения в Техасе и Луизиане. По последней информации, жертвами стихийного бедствия стали 47 человек.
Аналитики предполагают, что убытки могут превысить 190 млрд долларов и «Харви» будет признан самым разрушительным стихийным бедствием в истории США. До этого времени таким считается ураган «Катрина», разрушивший в 2005 году Новый Орлеан. Ущерб от «Катрины» оценили в размере 125 млрд долларов.
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