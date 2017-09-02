В США полицейский задержал медсестру, отказавшуюся взять кровь у пациента

В американском штате Юта расследуют скандальную историю, произошедшую в одной из местных больниц.
Как пишет Salt Lake Tribune,
медсестра отказалась брать кровь у пациента, который находился без сознания. Женщина действовала по инструкции. Для забора крови на анализ требовалось согласие пациента. А чтобы взять кровь у пациента, находящегося в бессознательном состоянии, ей был необходим ордер.
Однако полицейский, доставивший в госпиталь пострадавшего в ДТП, потребовал у медсестры, чтобы та немедленно взяла у него кровь на анализ. Когда та отказалась, полицейский скрутил ей руки и надел наручники. Видеозапись происходящего оказалась выложенной в Интернет и вызвала огромный скандал.
В результате мэру и главе полиции Солт-Лейк-Сити пришлось извиняться за действия офицера. А прокурор округа объявил о начале расследования в отношении полицейского.
медсестра отказалась брать кровь у пациента, который находился без сознания. Женщина действовала по инструкции. Для забора крови на анализ требовалось согласие пациента. А чтобы взять кровь у пациента, находящегося в бессознательном состоянии, ей был необходим ордер.
Однако полицейский, доставивший в госпиталь пострадавшего в ДТП, потребовал у медсестры, чтобы та немедленно взяла у него кровь на анализ. Когда та отказалась, полицейский скрутил ей руки и надел наручники. Видеозапись происходящего оказалась выложенной в Интернет и вызвала огромный скандал.
В результате мэру и главе полиции Солт-Лейк-Сити пришлось извиняться за действия офицера. А прокурор округа объявил о начале расследования в отношении полицейского.
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