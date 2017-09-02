Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.09, 05:45
    В США полицейский задержал медсестру, отказавшуюся взять кровь у пациента. США, медицина, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США полицейский задержал медсестру, отказавшуюся взять кровь у пациента

    В США полицейский задержал медсестру, отказавшуюся взять кровь у пациента

    комментировать
    В США полицейский задержал медсестру, отказавшуюся взять кровь у пациента

    В США полицейский задержал медсестру, отказавшуюся взять кровь у пациента

    В США полицейский задержал медсестру, отказавшуюся взять кровь у пациента
    • Фото Associated Press © 2017

      • В американском штате Юта расследуют скандальную историю, произошедшую в одной из местных больниц.

      Как пишет Salt Lake Tribune,
      медсестра отказалась брать кровь у пациента, который находился без сознания. Женщина действовала по инструкции. Для забора крови на анализ требовалось согласие пациента. А чтобы взять кровь у пациента, находящегося в бессознательном состоянии, ей был необходим ордер.

      Однако полицейский, доставивший в госпиталь пострадавшего в ДТП, потребовал у медсестры, чтобы та немедленно взяла у него кровь на анализ. Когда та отказалась, полицейский скрутил ей руки и надел наручники. Видеозапись происходящего оказалась выложенной в Интернет и вызвала огромный скандал.

      В результате мэру и главе полиции Солт-Лейк-Сити пришлось извиняться за действия офицера. А прокурор округа объявил о начале расследования в отношении полицейского.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru