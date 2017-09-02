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  • 02.09, 04:14
    На химзаводе в Техасе вспыхнул новый масштабный пожар. США, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа химзаводе в Техасе вспыхнул новый масштабный пожар

    На химзаводе в Техасе вспыхнул новый масштабный пожар

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    На химзаводе в Техасе вспыхнул новый масштабный пожар

    На химзаводе в Техасе вспыхнул новый масштабный пожар

    На химзаводе в Техасе вспыхнул новый масштабный пожар

      Под Хьюстоном произошел новый масштабный пожар на химическом заводе Arkema.

      Как передает CNN, новый пожар вспыхнул на крупном химическом предприятии компании Arkema в местечке Кросби, в сорока километрах от города Хьюстон.

      На расстоянии 2,4 километра вокруг горящего завода эвакуированы местные жители. В опасную зону могут попасть только сотрудники предприятия, пожарные и другие специалисты.

      смотретьПосле взрывов на химзаводе в Техасе в больницы обратились десять человек
      После взрывов на химзаводе в Техасе в больницы обратились десять человек
      В четверг на этом же химическом предприятии произошла аналогичная авария: прогремели несколько взрывов и начался пожар. Причиной аварии стало отключение холодильных установок предприятия, вызванное перебоями в электроснабжении из-за последствий урагана и циклона «Харви». Там самовоспламенились и сдетонировали опасные химические вещества, которые при хранении требуют постоянного охлаждения. Тогда было принято решение дать выгореть токсичным химикатам. В результате происшествия 10 человек обратились за медицинской помощью, а надышавшийся ядовитым дымом полицейский был госпитализирован.

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