На химзаводе в Техасе вспыхнул новый масштабный пожар

Под Хьюстоном произошел новый масштабный пожар на химическом заводе Arkema.
Как передает CNN, новый пожар вспыхнул на крупном химическом предприятии компании Arkema в местечке Кросби, в сорока километрах от города Хьюстон.
На расстоянии 2,4 километра вокруг горящего завода эвакуированы местные жители. В опасную зону могут попасть только сотрудники предприятия, пожарные и другие специалисты.
В четверг на этом же химическом предприятии произошла аналогичная авария: прогремели несколько взрывов и начался пожар. Причиной аварии стало отключение холодильных установок предприятия, вызванное перебоями в электроснабжении из-за последствий урагана и циклона «Харви». Там самовоспламенились и сдетонировали опасные химические вещества, которые при хранении требуют постоянного охлаждения. Тогда было принято решение дать выгореть токсичным химикатам. В результате происшествия 10 человек обратились за медицинской помощью, а надышавшийся ядовитым дымом полицейский был госпитализирован.
На расстоянии 2,4 километра вокруг горящего завода эвакуированы местные жители. В опасную зону могут попасть только сотрудники предприятия, пожарные и другие специалисты.
В четверг на этом же химическом предприятии произошла аналогичная авария: прогремели несколько взрывов и начался пожар. Причиной аварии стало отключение холодильных установок предприятия, вызванное перебоями в электроснабжении из-за последствий урагана и циклона «Харви». Там самовоспламенились и сдетонировали опасные химические вещества, которые при хранении требуют постоянного охлаждения. Тогда было принято решение дать выгореть токсичным химикатам. В результате происшествия 10 человек обратились за медицинской помощью, а надышавшийся ядовитым дымом полицейский был госпитализирован.
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