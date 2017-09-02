Голландские ученые определили максимальную продолжительность жизни человека

Исследователи установили максимальный «потолок» продолжительности жизни для женщин и мужчин.
Как пишет MedicalXpress, ученые из голландского Университета Эразма проанализировали данные за 30 лет медицинских наблюдений. Обработав данные 75 тысяч человек, скончавшихся за 30 лет, ученые вычислили, что максимальная продолжительность жизни у женщин составляет 115,7 лет. Мужчины живут меньше: предельный возраст жизни — 114,1 лет.
В исследовании говорится, что за последние 30 лет число долгожителей, отпраздновавших 95-летие, утроилось. Однако максимальная продолжительность жизни осталась неизменной.
В исследовании также подчеркивается, что продолжительность жизни не зависит ни от качества медицины, ни от уровня жизни, ни от качества питания. Речь идет о статистическом максимуме.
Джон Эйнмал, профессор: «Конечно, средняя продолжительность жизни увеличилась. Однако максимум остался неизменным».
Авторы исследования напоминают, что существуют и исключения. Например, французская долгожительница Жанна Кальман умерла в возрасте 122 года и 164 дня. Однако подобные исключения не влияют на общую статистику и результат исследования.
В исследовании говорится, что за последние 30 лет число долгожителей, отпраздновавших 95-летие, утроилось. Однако максимальная продолжительность жизни осталась неизменной.
В исследовании также подчеркивается, что продолжительность жизни не зависит ни от качества медицины, ни от уровня жизни, ни от качества питания. Речь идет о статистическом максимуме.
Джон Эйнмал, профессор: «Конечно, средняя продолжительность жизни увеличилась. Однако максимум остался неизменным».
Авторы исследования напоминают, что существуют и исключения. Например, французская долгожительница Жанна Кальман умерла в возрасте 122 года и 164 дня. Однако подобные исключения не влияют на общую статистику и результат исследования.
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