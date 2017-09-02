Полиция задержала бородатого мужчину у Эйфелевой башни в Париже

Представители французской полиции успокоили туристов, ставших свидетелями задержания мужчины, чье поведение вызвало тревогу у окружающих.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий официального представителя полиции Парижа, один человек был задержан в пятницу вечером поблизости от Эйфелевой башни.
В полиции сообщили, что задержанный не был вооружен, и пообещали позже предоставить более подробную информацию об инциденте.
Очевидцы утверждают, что на мосту Йена, ведущему от подножия Эйфелевой башни через реку Сена, «появился бородатый человек, который что-то выкрикивал, часто упоминая Коран». Окружающим его людям показалось, что на мужчине было «что-то, напоминающее пояс с взрывчаткой».
К Эйфелевой башне и на мост прибыло большое число полиции. Подозрительного мужчину задержали и увезли.
Доступ на Эйфелеву башню не прекращался, посетителей не эвакуировали. Свободно продаются билеты на первый и второй этажи башни. Третий этаж главной достопримечательности Парижа закрыт, как это часто бывает в дождливую погоду, в связи с высокой вероятностью грозы.
В полиции сообщили, что задержанный не был вооружен, и пообещали позже предоставить более подробную информацию об инциденте.
Очевидцы утверждают, что на мосту Йена, ведущему от подножия Эйфелевой башни через реку Сена, «появился бородатый человек, который что-то выкрикивал, часто упоминая Коран». Окружающим его людям показалось, что на мужчине было «что-то, напоминающее пояс с взрывчаткой».
К Эйфелевой башне и на мост прибыло большое число полиции. Подозрительного мужчину задержали и увезли.
Доступ на Эйфелеву башню не прекращался, посетителей не эвакуировали. Свободно продаются билеты на первый и второй этажи башни. Третий этаж главной достопримечательности Парижа закрыт, как это часто бывает в дождливую погоду, в связи с высокой вероятностью грозы.
Police stopping tourist #EiffelTower pic.twitter.com/DVZpYgY1Gt— Charlotte Dubenskij (@CDubenskij_RT) 1 сентября 2017 г.
#EiffelTower open again. Still. I confirmation on what happened. pic.twitter.com/A8Is3OIUH1— Charlotte Dubenskij (@CDubenskij_RT) 1 сентября 2017 г.
Комментарии