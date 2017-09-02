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  • 02.09, 01:11

    Полиция задержала бородатого мужчину у Эйфелевой башни в Париже

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    Полиция задержала бородатого мужчину у Эйфелевой башни в Париже

    Полиция задержала бородатого мужчину у Эйфелевой башни в Париже

    Полиция задержала бородатого мужчину у Эйфелевой башни в Париже

    Представители французской полиции успокоили туристов, ставших свидетелями задержания мужчины, чье поведение вызвало тревогу у окружающих.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий официального представителя полиции Парижа, один человек был задержан в пятницу вечером поблизости от Эйфелевой башни.

    В полиции сообщили, что задержанный не был вооружен, и пообещали позже предоставить более подробную информацию об инциденте.

    Очевидцы утверждают, что на мосту Йена, ведущему от подножия Эйфелевой башни через реку Сена, «появился бородатый человек, который что-то выкрикивал, часто упоминая Коран». Окружающим его людям показалось, что на мужчине было «что-то, напоминающее пояс с взрывчаткой».

    К Эйфелевой башне и на мост прибыло большое число полиции. Подозрительного мужчину задержали и увезли.

    Доступ на Эйфелеву башню не прекращался, посетителей не эвакуировали. Свободно продаются билеты на первый и второй этажи башни. Третий этаж главной достопримечательности Парижа закрыт, как это часто бывает в дождливую погоду, в связи с высокой вероятностью грозы.






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