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  • 01.09, 23:40
    Сестры Аверины вновь завоевали золото и серебро ЧМ по художественной гимнастике. Италия, гимнастика, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСестры Аверины вновь завоевали золото и серебро ЧМ по художественной гимнастике

    Сестры Аверины вновь завоевали золото и серебро ЧМ по художественной гимнастике

    2 комментария
    • Фото РИА Новости
    Сестры Аверины вновь завоевали золото и серебро ЧМ по художественной гимнастике

    Сестры Аверины вновь завоевали золото и серебро ЧМ по художественной гимнастике

    Сестры Аверины вновь завоевали золото и серебро ЧМ по художественной гимнастике
    • Фото РИА Новости

      • Дина Аверина стала победительницей ЧМ по художественной гимнастике в личном многоборье.

      На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в итальянском Пезаро, золотую медаль в индивидуальном многоборье завоевала россиянка Дина Аверина. Ее результат 74,700 балла.

      Серебро у ее сестры-близнеца Арины Авериной (73,450). Бронзовая награда у гимнастки из Израиля Линой Ашрам (70,025).

      Эта награда стала уже пятой золотой медалью сестер Авериных на мировом первенстве. Ранее Дина стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем и булавами, а Арина победила в упражнениях с мячом и с лентой. Кроме того, у Дины Авериной серебро за упражнения с мячом и с лентой, а Арина Аверина завоевала серебро в упражнениях с обручем и бронзовую награду в упражнениях с булавами.

      Близнецы Аверины впервые выступают на чемпионате мира. Обе они являются трехкратными чемпионками Европы 2017 года.

      Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 3 сентября.

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