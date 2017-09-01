В Иванове баран сбежал от заклания в Курбан-байрам

В Сети появилось видео, на котором баран, предназначавшийся в жертву на Курбан-байрам , бегает по улицам Иванова.

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Жители города Иванова сняли на видео побег жертвенного барана в Курбан-байрам. Животное, украшенное лентами, довольно долго бегало по центральной улице города, чудом не попав под машину. На некоторых видео в кадр попал и мужчина, пытавшийся его поймать.



Очевидцы происшествия не сомневаются, что барану была уготована участь быть зарезанным в честь мусульманского праздника.



О том, удалось ли хозяевам поймать барана и что с ним случилось дальше, информации нет.