Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.09, 23:41
    В Иванове баран сбежал от заклания в Курбан-байрам. Иваново, животные, ислам, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Иванове баран сбежал от заклания в Курбан-байрам

    В Иванове баран сбежал от заклания в Курбан-байрам

    3 комментария
    В Иванове баран сбежал от заклания в <nobr>Курбан-байрам</nobr>

    В Иванове баран сбежал от заклания в Курбан-байрам

    В Иванове баран сбежал от заклания в <nobr>Курбан-байрам</nobr>

      В Сети появилось видео, на котором баран, предназначавшийся в жертву на Курбан-байрам, бегает по улицам Иванова.

      Жители города Иванова сняли на видео побег жертвенного барана в Курбан-байрам. Животное, украшенное лентами, довольно долго бегало по центральной улице города, чудом не попав под машину. На некоторых видео в кадр попал и мужчина, пытавшийся его поймать.

      Очевидцы происшествия не сомневаются, что барану была уготована участь быть зарезанным в честь мусульманского праздника.

      О том, удалось ли хозяевам поймать барана и что с ним случилось дальше, информации нет.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru