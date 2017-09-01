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  • 01.09, 22:10

    Гендиректора «Курортов Северного Кавказа» нашли мертвым в «Москва-Сити»

    2 комментария
    Гендиректора «Курортов Северного Кавказа» нашли мертвым в <nobr>«Москва-Сити»</nobr>

    Гендиректора «Курортов Северного Кавказа» нашли мертвым в «Москва-Сити»

    Гендиректора «Курортов Северного Кавказа» нашли мертвым в <nobr>«Москва-Сити»</nobr>
  • Фото: ТАСС

    • В Москве устанавливают причину смерти гендиректора «Курортов Северного Кавказа» Олег Горчева.

    Руководитель компании был найден мертвым в своей квартире в комплексе «Москва-Сити».

    Полицейские осмотрели тело и решили, что смерть Горчева носит ненасильственный характер, передает ТАСС. По некоторым данным, тело нашли на полу в ванной, где топ-менеджер мог упасть и удариться головой.

    Следственный комитет РФ: «Вечером 1 сентября 2017 года в квартире одного из жилого дома по 1-ому Красногвардейскому проезду в городе Москвы отцом было обнаружено тело 40-летнего сына. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка».

    Олег Горчев занимал руководящие посты в компаниях «Микротест-Тел», «Алтайэнерго» и «НЭСК». «Курорты Северного Кавказа» он возглавил в декабре 2014 года.

    АО «Курорты Северного Кавказа» — российская компания, созданная постановлением правительства в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.

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