Гендиректора «Курортов Северного Кавказа» нашли мертвым в «Москва-Сити»

В Москве устанавливают причину смерти гендиректора «Курортов Северного Кавказа» Олег Горчева.
Руководитель компании был найден мертвым в своей квартире в комплексе «Москва-Сити».
Полицейские осмотрели тело и решили, что смерть Горчева носит ненасильственный характер, передает ТАСС. По некоторым данным, тело нашли на полу в ванной, где топ-менеджер мог упасть и удариться головой.
Следственный комитет РФ: «Вечером 1 сентября 2017 года в квартире одного из жилого дома по 1-ому Красногвардейскому проезду в городе Москвы отцом было обнаружено тело 40-летнего сына. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка».
Олег Горчев занимал руководящие посты в компаниях «Микротест-Тел», «Алтайэнерго» и «НЭСК». «Курорты Северного Кавказа» он возглавил в декабре 2014 года.
АО «Курорты Северного Кавказа» — российская компания, созданная постановлением правительства в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.
Полицейские осмотрели тело и решили, что смерть Горчева носит ненасильственный характер, передает ТАСС. По некоторым данным, тело нашли на полу в ванной, где топ-менеджер мог упасть и удариться головой.
Следственный комитет РФ: «Вечером 1 сентября 2017 года в квартире одного из жилого дома по 1-ому Красногвардейскому проезду в городе Москвы отцом было обнаружено тело 40-летнего сына. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка».
Олег Горчев занимал руководящие посты в компаниях «Микротест-Тел», «Алтайэнерго» и «НЭСК». «Курорты Северного Кавказа» он возглавил в декабре 2014 года.
АО «Курорты Северного Кавказа» — российская компания, созданная постановлением правительства в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.
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