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  • 01.09, 22:10

    СМИ: в НАТО предложили 39 способов «сдержать» РФ

    7 комментариев
    СМИ: в НАТО предложили 39 способов «сдержать» РФ

    СМИ: в НАТО предложили 39 способов «сдержать» РФ

    СМИ: в НАТО предложили 39 способов «сдержать» РФ
  • Фото Associated Press © 2017

    • Командование НАТО выпустило секретный документ с указаниями странам-членам альянса, как себя вести в случае нарушения договора РСМД.

    Странам-членам НАТО был разослан конфиденциальный документ, в котором командование перечислило варианты реагирования, если Россия нарушит договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник.

    По данным газеты, вариантов действий 39, среди них есть установка новых систем раннего обнаружения, и усиление противолодочной обороны. Есть и далеко идущие планы, например, расширение стратегии ядерного сдерживания.

    Однако в первую очередь авторы документа предлагают начать с Россией переговоры. Новые санкции против РФ не приветствуются, как не приветствуется и расторжение договора по РСМД.

    Представитель НАТО не подтвердил и не опроверг существование документа, но сообщил изданию, что в альянсе ведут дискуссии о соблюдении договора РСМД.

    Договор об РСМД был подписан в 1987 году. В июле 2014 года США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД. Вашингтон не раз повторял эти обвинения, с которыми Москва категорически не согласна. В Конгрессе США предложили выйти из договора, а в начале июля — ввести санкции против РФ за нарушение договора.

    Москва выражала обеспокоенность стремлением США расторгнуть договор и заявляла, что «не имеет никаких оснований ставить под сомнение жизнеспособность» ДРСМД.

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