СМИ: в НАТО предложили 39 способов «сдержать» РФ

Командование НАТО выпустило секретный документ с указаниями
странам-членам альянса, как себя вести в случае нарушения договора РСМД.
Странам-членам НАТО был разослан конфиденциальный документ, в котором командование перечислило варианты реагирования, если Россия нарушит договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник.
По данным газеты, вариантов действий 39, среди них есть установка новых систем раннего обнаружения, и усиление противолодочной обороны. Есть и далеко идущие планы, например, расширение стратегии ядерного сдерживания.
Однако в первую очередь авторы документа предлагают начать с Россией переговоры. Новые санкции против РФ не приветствуются, как не приветствуется и расторжение договора по РСМД.
Представитель НАТО не подтвердил и не опроверг существование документа, но сообщил изданию, что в альянсе ведут дискуссии о соблюдении договора РСМД.
Договор об РСМД был подписан в 1987 году. В июле 2014 года США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД. Вашингтон не раз повторял эти обвинения, с которыми Москва категорически не согласна. В Конгрессе США предложили выйти из договора, а в начале июля — ввести санкции против РФ за нарушение договора.
Москва выражала обеспокоенность стремлением США расторгнуть договор и заявляла, что «не имеет никаких оснований ставить под сомнение жизнеспособность» ДРСМД.
По данным газеты, вариантов действий 39, среди них есть установка новых систем раннего обнаружения, и усиление противолодочной обороны. Есть и далеко идущие планы, например, расширение стратегии ядерного сдерживания.
Однако в первую очередь авторы документа предлагают начать с Россией переговоры. Новые санкции против РФ не приветствуются, как не приветствуется и расторжение договора по РСМД.
Представитель НАТО не подтвердил и не опроверг существование документа, но сообщил изданию, что в альянсе ведут дискуссии о соблюдении договора РСМД.
Договор об РСМД был подписан в 1987 году. В июле 2014 года США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД. Вашингтон не раз повторял эти обвинения, с которыми Москва категорически не согласна. В Конгрессе США предложили выйти из договора, а в начале июля — ввести санкции против РФ за нарушение договора.
Москва выражала обеспокоенность стремлением США расторгнуть договор и заявляла, что «не имеет никаких оснований ставить под сомнение жизнеспособность» ДРСМД.
Комментарии