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  • 01.09, 22:10

    Рыдающая во время чтения стихов первоклашка покорила соцсети

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    Рыдающая во время чтения стихов первоклашка покорила соцсети

    Рыдающая во время чтения стихов первоклашка покорила соцсети

    Рыдающая во время чтения стихов первоклашка покорила соцсети

    На празднике Дня знаний в Новосибирске маленькая девочка расплакалась, читая стихотворение про замечательную учебу.

    Первоклассница из Новосибирска расстроилась во время чтения стихов на праздничной линейке. Малышка так переживала, что когда до нее дошла очередь произнести несколько строк стихотворения, на глазах у девочки появились слезы. Едва справившись с чувствами, ученица все-таки довела дело до конца.

    «Будем мы усидчивы, прилежны и старательны. И тогда пойдет учеба просто замечательно», — произнесла, рыдая, юная школьница.

    Видео с волнующейся первоклашкой за несколько часов собрало на YouTube 35 тысяч просмотров.



    А в Петербурге на Дне знаний в Кадетском корпусе Следственного комитета маленькая девочка заверила главу СК РФ Александра Бастрыкина, что мечтает стать следователем и почитала стихотворение о том, что готова «привлечь» даже свою маму.

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