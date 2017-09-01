«Угостили бы хоть»: Путину в Ярославле не дали попробовать козье молоко

Президент расстроился, что не смог попробовать производимое в Ярославле козье молоко.
К главе государства на встрече с общественностью обратилась руководитель крестьянского хозяйства Анна Козлова, которая рассказала президенту о трудностях выживания небольшой козьей фермы.
«Принесли бы, хоть угостили бы молочком», — сказал президент, выслушав девушку. В ответ она сообщила, что организаторы встречи запретили ей взять с собой образцы продукции. Путин выразил сожаление в связи с этим и пообещал врио губернатора Дмитрию Миронову «иметь это в виду».
Также Путин поинтересовался, производится ли на ферме сыр. «Сыр делаем, если кто-то попросит», — ответила Анна Козлова. «Ну, вот я прошу! А козий сыр, кстати, очень вкусный и полезный», — заявил президент.
После этого Миронов пообещал «организовать доставку». «Над логистикой поработайте», — с улыбкой посоветовал ему Путин.
В заключение глава государства пожелал «всего самого хорошего козам» и «хороших надоев», передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее сегодня в Ярославле Владимир Путин провел Всероссийский открытый урок, поздравил школьников с Днем знаний, а также совершил небольшую прогулку по Волге и посетил училище олимпийского резерва по хоккею.
«Принесли бы, хоть угостили бы молочком», — сказал президент, выслушав девушку. В ответ она сообщила, что организаторы встречи запретили ей взять с собой образцы продукции. Путин выразил сожаление в связи с этим и пообещал врио губернатора Дмитрию Миронову «иметь это в виду».
Также Путин поинтересовался, производится ли на ферме сыр. «Сыр делаем, если кто-то попросит», — ответила Анна Козлова. «Ну, вот я прошу! А козий сыр, кстати, очень вкусный и полезный», — заявил президент.
После этого Миронов пообещал «организовать доставку». «Над логистикой поработайте», — с улыбкой посоветовал ему Путин.
В заключение глава государства пожелал «всего самого хорошего козам» и «хороших надоев», передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее сегодня в Ярославле Владимир Путин провел Всероссийский открытый урок, поздравил школьников с Днем знаний, а также совершил небольшую прогулку по Волге и посетил училище олимпийского резерва по хоккею.
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