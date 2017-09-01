«Президент врет»: Саакашвили обвинил Порошенко во лжи и трусости

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его лишили украинского гражданства по инициативе президента страны Петра Порошенко.
На своей странице в Facebook Саакашвили обвинил Порошенко во лжи и заявил, что украинский лидер проиграл «и как политик, и как человек».
Михаил Саакашвили: «Порошенко отвечать на вопросы о лишении меня гражданства явно не хочется. Но приходится. Спустя 37 дней мы таки услышали ответ. И в этом ответе он ведет себя как трус — он прячется за процедуру. Это, мол, не я решил. Это по закону так положено. Президент врет. Это не по закону, это его нарушения, и в суде это будет доказано. И не скрыть, что это его личная инициатива, его страх и желание избавиться от неудобного Саакашвили, выдворив его из Украины. Не выйдет. Порошенко уже проиграл. И как политик, и как человек».
Ранее Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства. В Киеве это объяснили тем, что бывший президент Грузии предоставил недостоверные данные при получении гражданства Украины.
Сейчас Саакашвили ездит по Европе с недействительным украинским паспортом и участвует в митингах. Недавно он объявил, что вернется на Украину 10 сентября с территории Польши. В свою очередь Порошенко заявил, что вопросом возможного возвращения Саакашвили на Украину должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы.
Михаил Саакашвили: «Порошенко отвечать на вопросы о лишении меня гражданства явно не хочется. Но приходится. Спустя 37 дней мы таки услышали ответ. И в этом ответе он ведет себя как трус — он прячется за процедуру. Это, мол, не я решил. Это по закону так положено. Президент врет. Это не по закону, это его нарушения, и в суде это будет доказано. И не скрыть, что это его личная инициатива, его страх и желание избавиться от неудобного Саакашвили, выдворив его из Украины. Не выйдет. Порошенко уже проиграл. И как политик, и как человек».
Ранее Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства. В Киеве это объяснили тем, что бывший президент Грузии предоставил недостоверные данные при получении гражданства Украины.
Сейчас Саакашвили ездит по Европе с недействительным украинским паспортом и участвует в митингах. Недавно он объявил, что вернется на Украину 10 сентября с территории Польши. В свою очередь Порошенко заявил, что вопросом возможного возвращения Саакашвили на Украину должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы.
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