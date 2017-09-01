Петербургская полиция поймала убийц, сбежавших из психбольницы

Петербургская полиция смогла задержать двух преступников, совершивших побег из психиатрической больницы в Гатчинском районе.
Беглецов удалось обнаружить около 18:00 в лесном массиве. Их вернут в медицинское учреждение, сообщили в петербургском УМВД.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что ночью Дружносельскую психиатрическую больницу покинули двое пациентов, направленных на принудительное лечение по приговору суда. Беглецов обвиняли в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, приведшем к смерти.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что ночью Дружносельскую психиатрическую больницу покинули двое пациентов, направленных на принудительное лечение по приговору суда. Беглецов обвиняли в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, приведшем к смерти.
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