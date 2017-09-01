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  • 01.09, 20:39

    Петербургская полиция поймала убийц, сбежавших из психбольницы

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    Петербургская полиция поймала убийц, сбежавших из психбольницы

    Петербургская полиция поймала убийц, сбежавших из психбольницы

    Петербургская полиция поймала убийц, сбежавших из психбольницы

    Петербургская полиция смогла задержать двух преступников, совершивших побег из психиатрической больницы в Гатчинском районе.

    Беглецов удалось обнаружить около 18:00 в лесном массиве. Их вернут в медицинское учреждение, сообщили в петербургском УМВД.

    Напомним, ранее сегодня стало известно, что ночью Дружносельскую психиатрическую больницу покинули двое пациентов, направленных на принудительное лечение по приговору суда. Беглецов обвиняли в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, приведшем к смерти.

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