В Евросоюзе запретили продажу слишком шумных пылесосов

Еврокомиссия запретила продажу в странах альянса слишком мощные и слишком шумные пылесосы ради экономии энергии.
В Европейском союзе вступило в силу решение, согласно которому в странах альянса больше не будут продавать пылесосы мощностью более 900 ватт и с уровнем шума более 80 децибел. В Еврокомиссии считают, что эта мера позволит сократить потребление электроэнергии в ЕС на 20 тераватт-часов в год до 2020 года. Столько энергии потребляют в год все домохозяйства в Бельгии.
Запрет поможет также сократить выбросы углекислого газа, считают европейские чиновники, что положительно скажется на экологической обстановке.
В ответ на заявления, что мощность пылесосов повлияет на качество уборки, в Еврокомиссии заявили, что эти параметры не всегда связаны, что подтверждают многие современные модели, и добавили, что некоторые производители играют на этом, выдавая шум и потребление энергии за эффективность работы пылесоса, передает Би-би-си.
Запрет поможет также сократить выбросы углекислого газа, считают европейские чиновники, что положительно скажется на экологической обстановке.
В ответ на заявления, что мощность пылесосов повлияет на качество уборки, в Еврокомиссии заявили, что эти параметры не всегда связаны, что подтверждают многие современные модели, и добавили, что некоторые производители играют на этом, выдавая шум и потребление энергии за эффективность работы пылесоса, передает Би-би-си.
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