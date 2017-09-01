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  • 01.09, 20:39

    В Евросоюзе запретили продажу слишком шумных пылесосов

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    В Евросоюзе запретили продажу слишком шумных пылесосов

    В Евросоюзе запретили продажу слишком шумных пылесосов

    Еврокомиссия запретила продажу в странах альянса слишком мощные и слишком шумные пылесосы ради экономии энергии.

    В Европейском союзе вступило в силу решение, согласно которому в странах альянса больше не будут продавать пылесосы мощностью более 900 ватт и с уровнем шума более 80 децибел. В Еврокомиссии считают, что эта мера позволит сократить потребление электроэнергии в ЕС на 20 тераватт-часов в год до 2020 года. Столько энергии потребляют в год все домохозяйства в Бельгии.

    Запрет поможет также сократить выбросы углекислого газа, считают европейские чиновники, что положительно скажется на экологической обстановке.

    В ответ на заявления, что мощность пылесосов повлияет на качество уборки, в Еврокомиссии заявили, что эти параметры не всегда связаны, что подтверждают многие современные модели, и добавили, что некоторые производители играют на этом, выдавая шум и потребление энергии за эффективность работы пылесоса, передает Би-би-си.


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