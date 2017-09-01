Посольство: Россия не намерена скатываться к истерии и конфронтации с США

Москва рассматривает решение Вашингтона о закрытии российских дипобъектов как недружественное, однако не собирается скатываться к истерии и краю конфронтации.
Такое заявление сделали сегодня в посольстве РФ в Вашингтоне.
Из сообщения посольства: «Рассматриваем предпринятый администрацией США шаг как недружественный. К сожалению, это очередной виток спирали дипломатических выпадов друг против друга. Он ведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений. Создает проблемы для простых людей. Вредит экономическому сотрудничеству наших стран. И в целом не отвечает общим интересам России и США».
При этом, отметили российские дипломаты, Москва «по-прежнему рассчитывает, что заявленный американским руководством настрой на нормализацию двусторонних отношений контактов в итоге будет реализован», передает РИА Новости.
Из сообщения посольства: «Со своей стороны не собираемся скатываться к истерии и краю конфронтации. Будем продолжать работать на благо двух стран».
Напомним, власти США потребовали до 2 сентября закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как сообщили в Белом доме, это решение принял президент США Дональд Трамп. При этом в Госдепе отметили, что выполнили предписание сократить численность сотрудников своих дипломатических ведомств по требованию Москвы (до 455 сотрудников).
Ранее Россия приравняла число служащих посольства США к числу сотрудников российских дипмиссий в Штатах. Как сообщили в МИД РФ, это стало ответом на расширение экономических санкций. В свою очередь Вашингтон решил приостановить выдачу своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедуру возобновили, но только в посольстве в Москве.
Из сообщения посольства: «Рассматриваем предпринятый администрацией США шаг как недружественный. К сожалению, это очередной виток спирали дипломатических выпадов друг против друга. Он ведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений. Создает проблемы для простых людей. Вредит экономическому сотрудничеству наших стран. И в целом не отвечает общим интересам России и США».
При этом, отметили российские дипломаты, Москва «по-прежнему рассчитывает, что заявленный американским руководством настрой на нормализацию двусторонних отношений контактов в итоге будет реализован», передает РИА Новости.
Из сообщения посольства: «Со своей стороны не собираемся скатываться к истерии и краю конфронтации. Будем продолжать работать на благо двух стран».
Напомним, власти США потребовали до 2 сентября закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как сообщили в Белом доме, это решение принял президент США Дональд Трамп. При этом в Госдепе отметили, что выполнили предписание сократить численность сотрудников своих дипломатических ведомств по требованию Москвы (до 455 сотрудников).
Ранее Россия приравняла число служащих посольства США к числу сотрудников российских дипмиссий в Штатах. Как сообщили в МИД РФ, это стало ответом на расширение экономических санкций. В свою очередь Вашингтон решил приостановить выдачу своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедуру возобновили, но только в посольстве в Москве.
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