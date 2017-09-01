Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.09, 20:39

    Посольство: Россия не намерена скатываться к истерии и конфронтации с США

    1 комментарий

    Посольство: Россия не намерена скатываться к истерии и конфронтации с США

    Посольство: Россия не намерена скатываться к истерии и конфронтации с США

    Москва рассматривает решение Вашингтона о закрытии российских дипобъектов как недружественное, однако не собирается скатываться к истерии и краю конфронтации.

    Такое заявление сделали сегодня в посольстве РФ в Вашингтоне.

    Из сообщения посольства: «Рассматриваем предпринятый администрацией США шаг как недружественный. К сожалению, это очередной виток спирали дипломатических выпадов друг против друга. Он ведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений. Создает проблемы для простых людей. Вредит экономическому сотрудничеству наших стран. И в целом не отвечает общим интересам России и США».

    При этом, отметили российские дипломаты, Москва «по-прежнему рассчитывает, что заявленный американским руководством настрой на нормализацию двусторонних отношений контактов в итоге будет реализован», передает РИА Новости.

    Из сообщения посольства: «Со своей стороны не собираемся скатываться к истерии и краю конфронтации. Будем продолжать работать на благо двух стран».

    смотретьСША потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско
    США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско
    Напомним, власти США потребовали до 2 сентября закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как сообщили в Белом доме, это решение принял президент США Дональд Трамп. При этом в Госдепе отметили, что выполнили предписание сократить численность сотрудников своих дипломатических ведомств по требованию Москвы (до 455 сотрудников).

    Ранее Россия приравняла число служащих посольства США к числу сотрудников российских дипмиссий в Штатах. Как сообщили в МИД РФ, это стало ответом на расширение экономических санкций. В свою очередь Вашингтон решил приостановить выдачу своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедуру возобновили, но только в посольстве в Москве.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru