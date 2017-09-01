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  • 01.09, 20:39

    СМИ узнали о рождении сына у Януковича

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    СМИ узнали о рождении сына у Януковича

    СМИ узнали о рождении сына у Януковича

    СМИ узнали о рождении сына у Януковича
  • Фото: ТАСС

    • Украинские СМИ сообщают, что у бывшего президента Украины и его новой супруги родился сын.

    По данным источников в окружении Януковича, сейчас мальчику около 3 лет. Сына бывшему президенту Украины еще в 2014 году родила его гражданская супруга Любовь Полежай, передает «Страна.ua».

    Отметим, что в феврале этого года немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Янукович развелся со своей женой Людмилой после 45 лет брака и теперь живет с сестрой своей бывшей кухарки — Любовью Полежай. Однако в пресс-службе Януковича эту информацию опровергли.

    У бывшего президента Украины есть два взрослых сына — Александр и Виктор (по данным СМИ, он погиб в 2015 году во время гонок на Байкале).

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