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  • 01.09, 22:10
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    Путин дал российским школьникам домашнее задание

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    Путин дал российским школьникам домашнее задание

    Путин дал российским школьникам домашнее задание

    Путин дал российским школьникам домашнее задание

      Президент РФ обратился из Ярославля к миллионной аудитории старшеклассников и учителей.

      Из Ярославля, где в пятницу проходит Всероссийский научный форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», президент России провел открытый урок «Россия, устремленная в будущее». В обращении к школьникам Владимир Путин говорил о важности «качественно лучших результатов», рассказал о своем видении будущего России и дал ученикам домашнее задание: предложил написать сочинение на эту же тему.

      смотретьПутин рассказал школьникам о «внутреннем ядерном реакторе»
      Путин рассказал школьникам о «внутреннем ядерном реакторе»
      Путин также принял участие в научном форуме. Мастер-классы здесь проводят крупные корпорации: «Ростех», «Алмаз-Антей», «Роскосмос», РЖД и другие. Заодно они ищут талантливых сотрудников. 8 старшеклассников сегодня подписали первые в своей жизни трудовые контракты. Президент и школьники обсудили самые разные вопросы — от освоения Арктики до покорения космоса и создания искусственного интеллекта.

      Кроме того, президент провел встречу с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым, на которой призвал местные власти не забывать и о насущных проблемах: газификации сел, строительстве родильных домов, соблюдении прав граждан.

      Вечер глава государства встретил на Волге, на теплоходе в компании представителей ярославской общественности — от учителей до предпринимателей.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.

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