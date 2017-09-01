Путин дал российским школьникам домашнее задание

Президент РФ обратился из Ярославля к миллионной аудитории старшеклассников и учителей.
Из Ярославля, где в пятницу проходит Всероссийский научный форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», президент России провел открытый урок «Россия, устремленная в будущее». В обращении к школьникам Владимир Путин говорил о важности «качественно лучших результатов», рассказал о своем видении будущего России и дал ученикам домашнее задание: предложил написать сочинение на эту же тему.
Путин также принял участие в научном форуме. Мастер-классы здесь проводят крупные корпорации: «Ростех», «Алмаз-Антей», «Роскосмос», РЖД и другие. Заодно они ищут талантливых сотрудников. 8 старшеклассников сегодня подписали первые в своей жизни трудовые контракты. Президент и школьники обсудили самые разные вопросы — от освоения Арктики до покорения космоса и создания искусственного интеллекта.
Кроме того, президент провел встречу с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым, на которой призвал местные власти не забывать и о насущных проблемах: газификации сел, строительстве родильных домов, соблюдении прав граждан.
Вечер глава государства встретил на Волге, на теплоходе в компании представителей ярославской общественности — от учителей до предпринимателей.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.
Путин также принял участие в научном форуме. Мастер-классы здесь проводят крупные корпорации: «Ростех», «Алмаз-Антей», «Роскосмос», РЖД и другие. Заодно они ищут талантливых сотрудников. 8 старшеклассников сегодня подписали первые в своей жизни трудовые контракты. Президент и школьники обсудили самые разные вопросы — от освоения Арктики до покорения космоса и создания искусственного интеллекта.
Кроме того, президент провел встречу с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым, на которой призвал местные власти не забывать и о насущных проблемах: газификации сел, строительстве родильных домов, соблюдении прав граждан.
Вечер глава государства встретил на Волге, на теплоходе в компании представителей ярославской общественности — от учителей до предпринимателей.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.
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