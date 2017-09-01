Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.09, 20:39

    Суд признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном Немцова

    1 комментарий
    Суд признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном Немцова

    Суд признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном Немцова

    Суд признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном Немцова

    Замоскворецкий районный суд признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном убитого политика Бориса Немцова.

    Как сообщила агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Эмилия Хиль, «исковые требования удовлетворены». Генетическая экспертиза, проведенная в ходе разбирательства, подтвердила, что отцом ребенка Екатерины Ифтоди был Борис Немцов. Таким образом, ребенок имеет право на часть наследства политика.

    Сама Ифтоди после процесса заявила, что довольна решением суда.

    Екатерина Ифтоди: «Конечно, я довольна. Решение правильное, все верно. Все это выстрадано, это борьба за справедливость, и она продолжается».

    Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Ответчиками выступали дети Немцова — Жанна, Антон и Диана, а также две его гражданские жены — Ирина Королева и Екатерина Одинцова.

    смотретьИск тайной жены Немцова передали в Замоскворецкий суд Москвы
    Иск тайной жены Немцова передали в Замоскворецкий суд Москвы
    Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск Ифтоди, которая требовала признать Бориса Немцова отцом ее сына. Мосгорсуд признал это решение законным, однако кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение.

    Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. 13 июля Московский окружной военный суд вынес приговор пяти обвиняемым в убийстве политика. Пятеро исполнителей получили от 11 до 20 лет заключения. По данным следствия, киллеров наняли за 15 миллионов рублей. Мотивы заказчиков преступления до сих пор не установлены.

    Новости по теме

    Убийство Бориса Немцова

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru