Суд признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном Немцова

Замоскворецкий районный суд признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном убитого политика Бориса Немцова.
Как сообщила агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Эмилия Хиль, «исковые требования удовлетворены». Генетическая экспертиза, проведенная в ходе разбирательства, подтвердила, что отцом ребенка Екатерины Ифтоди был Борис Немцов. Таким образом, ребенок имеет право на часть наследства политика.
Сама Ифтоди после процесса заявила, что довольна решением суда.
Екатерина Ифтоди: «Конечно, я довольна. Решение правильное, все верно. Все это выстрадано, это борьба за справедливость, и она продолжается».
Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Ответчиками выступали дети Немцова — Жанна, Антон и Диана, а также две его гражданские жены — Ирина Королева и Екатерина Одинцова.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск Ифтоди, которая требовала признать Бориса Немцова отцом ее сына. Мосгорсуд признал это решение законным, однако кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение.
Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. 13 июля Московский окружной военный суд вынес приговор пяти обвиняемым в убийстве политика. Пятеро исполнителей получили от 11 до 20 лет заключения. По данным следствия, киллеров наняли за 15 миллионов рублей. Мотивы заказчиков преступления до сих пор не установлены.
Сама Ифтоди после процесса заявила, что довольна решением суда.
Екатерина Ифтоди: «Конечно, я довольна. Решение правильное, все верно. Все это выстрадано, это борьба за справедливость, и она продолжается».
Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Ответчиками выступали дети Немцова — Жанна, Антон и Диана, а также две его гражданские жены — Ирина Королева и Екатерина Одинцова.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск Ифтоди, которая требовала признать Бориса Немцова отцом ее сына. Мосгорсуд признал это решение законным, однако кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение.
Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. 13 июля Московский окружной военный суд вынес приговор пяти обвиняемым в убийстве политика. Пятеро исполнителей получили от 11 до 20 лет заключения. По данным следствия, киллеров наняли за 15 миллионов рублей. Мотивы заказчиков преступления до сих пор не установлены.
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