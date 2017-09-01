Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.09, 20:39

    Песчаный замок высотой с пятиэтажный дом построили в Германии: фото

    комментировать
    Песчаный замок высотой с пятиэтажный дом построили в Германии: фото

    Песчаный замок высотой с пятиэтажный дом построили в Германии: фото

    Песчаный замок высотой с пятиэтажный дом построили в Германии: фото
  • Фото Reuters © 2017

    • В немецком городе Дуйсбург появился песчаный замок высотой 16,68 метра.

    На сооружение конструкции ушло 3,5 тонны песка и три с половиной недели.

    Огромный замок из песка был включен в Книгу рекордов Гиннеса. Он отнял титул у замка высотой 14,84 метра, построенного ранее в этом году в Индии.

    Создатели рассчитывают на то, что рекордный замок простоит как минимум до 24 сентября, передает Associated Press.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru