Песчаный замок высотой с пятиэтажный дом построили в Германии: фото

В немецком городе Дуйсбург появился песчаный замок высотой 16,68 метра.
На сооружение конструкции ушло 3,5 тонны песка и три с половиной недели.
Огромный замок из песка был включен в Книгу рекордов Гиннеса. Он отнял титул у замка высотой 14,84 метра, построенного ранее в этом году в Индии.
Создатели рассчитывают на то, что рекордный замок простоит как минимум до 24 сентября, передает Associated Press.
Огромный замок из песка был включен в Книгу рекордов Гиннеса. Он отнял титул у замка высотой 14,84 метра, построенного ранее в этом году в Индии.
Создатели рассчитывают на то, что рекордный замок простоит как минимум до 24 сентября, передает Associated Press.
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