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  • 01.09, 20:39

    Рост смертности в ДТП назван лишь возможным сценарием

    1 комментарий
    Рост смертности в ДТП назван лишь возможным сценарием

    Рост смертности в ДТП назван лишь возможным сценарием

    Рост смертности в ДТП назван лишь возможным сценарием

    Предполагаемый рост смертности в ДТП в следующем году — не прогноз, а лишь один из сценариев развития событий в 2018 году.

    Источник РИА Новости, знакомый с текстом стратегии безопасности дорожного движения, представленной в пятницу, опроверг сообщения о прогнозе на ближайшие пять лет, согласно которому в России резко увеличится смертность в автоавариях. По словам собеседника агентства, частые смерти в ДТП — не прогноз, а лишь один из вариантов развития событий, и в стратегию он был включен специально, чтобы инспекторы были готовы к худшему.

    Стратегия безопасности дорожного движения была разработана по поручению президента РФ. На ее основе в правила дорожного движения предстоит внести правила, благодаря которым ситуация на дорогах станет безопаснее.

    В ГИБДД отметили, что ситуация со смертностью в ДТП не настолько пугающая, несмотря на негативную динамику. Так, почти во всех крупных городах и региональных центрах наблюдается снижение смертности на дорогах. За первое полугодие 2017 года в России было зафиксировано на 6,3% меньше ДТП, число погибших в них людей снизилось на 10,5% по сравнению со вторым полугодием 2016 года, сообщил представитель ГИБДД.

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