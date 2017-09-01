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  • 01.09, 19:08

    Под Воронежем нашли мертвую семью, ожидавшую конец света

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    Под Воронежем нашли мертвую семью, ожидавшую конец света

    Под Воронежем нашли мертвую семью, ожидавшую конец света

    Тела 59-летней женщины и ее 30-летней дочери нашли в частном доме в воронежском селе Гаврильск.

    Две женщины обнаружены мертвыми в воронежском селе Гаврильск в запертом изнутри частном доме. Тело пожилой женщины находилось в кресле, ее дочь нашли повешенной. В доме также были их паспорта, деньги и записка с просьбой в смерти никого не винить.

    СК РФ по Воронежской области: «Проводится судмедэкспертиза с целью установления точной причины смерти погибших, опрашиваются знакомые и соседи семьи, проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося».

    Местные СМИ отмечают, что семья переехала в деревню из Санкт-Петербурга. Вскоре от жены ушел муж, а бабушка умерла. Остались мать и дочь. Они вели крайне замкнутый образ жизни, всегда ходили с покрытой головой и говорили о близком конце света и возмездии.

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