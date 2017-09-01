Житель Кызыла облил бензином и поджег супругу и 8-месячного сына

Нетрезвый житель Кызыла (Тува) подозревается в покушении на
30-летнюю жену и 8-месячного сына.
По данным следствия, сегодня вечером в одном из частных домов 27-летний мужчина из-за ссоры облил супругу и ребенка бензином, после чего поджег их.
Потерпевшая женщина и мальчик были доставлены в реанимацию с обширными ожогами. Злоумышленника же задержали, сыщики намерены ходатайствовать о его аресте.
Следователи уже осмотрели место ЧП, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, сообщили в управлении СК по Туве. Обстоятельства покушения выясняются.
Потерпевшая женщина и мальчик были доставлены в реанимацию с обширными ожогами. Злоумышленника же задержали, сыщики намерены ходатайствовать о его аресте.
Следователи уже осмотрели место ЧП, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, сообщили в управлении СК по Туве. Обстоятельства покушения выясняются.
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