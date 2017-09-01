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  • 01.09, 19:07

    Житель Кызыла облил бензином и поджег супругу и 8-месячного сына

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    Житель Кызыла облил бензином и поджег супругу и 8-месячного сына

    Житель Кызыла облил бензином и поджег супругу и <nobr>8-месячного</nobr> сына

    Нетрезвый житель Кызыла (Тува) подозревается в покушении на 30-летнюю жену и 8-месячного сына.

    По данным следствия, сегодня вечером в одном из частных домов 27-летний мужчина из-за ссоры облил супругу и ребенка бензином, после чего поджег их.

    Потерпевшая женщина и мальчик были доставлены в реанимацию с обширными ожогами. Злоумышленника же задержали, сыщики намерены ходатайствовать о его аресте.

    Следователи уже осмотрели место ЧП, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, сообщили в управлении СК по Туве. Обстоятельства покушения выясняются.

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