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  • 01.09, 19:08

    «Я и маму привлеку»: маленькая петербурженка удивила Бастрыкина стихами

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    «Я и маму привлеку»: маленькая петербурженка удивила Бастрыкина стихами

    «Я и маму привлеку»: маленькая петербурженка удивила Бастрыкина стихами

    Александр Бастрыкин в День знаний открыл Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета.

    Во время торжественной церемонии глава СКР поздравил кадетов с началом учебного года и выразил уверенность в том, что преподаватели приложат все усилия для воспитания достойных специалистов.

    Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета: «Замечательно, что не только в Москве, но и на берегах Невы сегодня будут готовиться кадеты, будущие слушатели академии Следственного комитета. Через пять лет мы сможем с помощью ведомственных учебных заведений полностью обеспечивать нашу потребность в высококвалифицированных кадрах».

    Обратился к юным кадетам и знаменитый режиссер Никита Михалков.

    Никита Михалков: «На вас, на ваших плечах будет лежать ответственность перед огромным и великим нашим народом, который должен вам доверять. Я надеюсь, что вы это доверие заслужите».

    Также перед главой СКР выступили маленькие дети, которые в стихах пообещали пополнить ряды следователей. В частности, маленькая Диана пообещала в случае необходимости «привлечь» даже близких родственников.

    Тайны я держать умею,
    Никому я ни «бу-бу».
    Но по службе, если надо,
    Я и маму привлеку.

    Как отмечает «Фонтанка», Бастрыкин обнял девочку и поцеловал ей руку, а мальчики чуть старше Дианы пообещали, что наладят над ней шефство.

    Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, всего в новом учебном заведении постигать азы государственной службы будут 18 мальчиков и 22 девочки в возрасте 13 и 14 лет.

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