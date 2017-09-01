«Я и маму привлеку»: маленькая петербурженка удивила Бастрыкина стихами

Александр Бастрыкин в День знаний открыл
Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета.
Во время торжественной церемонии глава СКР поздравил кадетов с началом учебного года и выразил уверенность в том, что преподаватели приложат все усилия для воспитания достойных специалистов.
Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета: «Замечательно, что не только в Москве, но и на берегах Невы сегодня будут готовиться кадеты, будущие слушатели академии Следственного комитета. Через пять лет мы сможем с помощью ведомственных учебных заведений полностью обеспечивать нашу потребность в высококвалифицированных кадрах».
Обратился к юным кадетам и знаменитый режиссер Никита Михалков.
Никита Михалков: «На вас, на ваших плечах будет лежать ответственность перед огромным и великим нашим народом, который должен вам доверять. Я надеюсь, что вы это доверие заслужите».
Также перед главой СКР выступили маленькие дети, которые в стихах пообещали пополнить ряды следователей. В частности, маленькая Диана пообещала в случае необходимости «привлечь» даже близких родственников.
Тайны я держать умею,
Никому я ни «бу-бу».
Но по службе, если надо,
Я и маму привлеку.
Как отмечает «Фонтанка», Бастрыкин обнял девочку и поцеловал ей руку, а мальчики чуть старше Дианы пообещали, что наладят над ней шефство.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, всего в новом учебном заведении постигать азы государственной службы будут 18 мальчиков и 22 девочки в возрасте 13 и 14 лет.
Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета: «Замечательно, что не только в Москве, но и на берегах Невы сегодня будут готовиться кадеты, будущие слушатели академии Следственного комитета. Через пять лет мы сможем с помощью ведомственных учебных заведений полностью обеспечивать нашу потребность в высококвалифицированных кадрах».
Обратился к юным кадетам и знаменитый режиссер Никита Михалков.
Никита Михалков: «На вас, на ваших плечах будет лежать ответственность перед огромным и великим нашим народом, который должен вам доверять. Я надеюсь, что вы это доверие заслужите».
Также перед главой СКР выступили маленькие дети, которые в стихах пообещали пополнить ряды следователей. В частности, маленькая Диана пообещала в случае необходимости «привлечь» даже близких родственников.
Тайны я держать умею,
Никому я ни «бу-бу».
Но по службе, если надо,
Я и маму привлеку.
Как отмечает «Фонтанка», Бастрыкин обнял девочку и поцеловал ей руку, а мальчики чуть старше Дианы пообещали, что наладят над ней шефство.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, всего в новом учебном заведении постигать азы государственной службы будут 18 мальчиков и 22 девочки в возрасте 13 и 14 лет.
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