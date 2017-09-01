В Москве задержан таксист, протащивший сотрудника аэропорта Внуково на капоте

Сотрудники столичной полиции задержали водителя такси, который в аэропорту Внуково сбил мужчину и провез его на капоте автомобиля несколько метров.
Сотрудник Внуково сообщил полиции, что московский таксист этим утром сбил шлагбаум при въезде на парковку аэропорта и, не подчинившись требованию остановиться, наехал на мужчину. Автомобиль с парковщиком на капоте проехал по дороге несколько метров.
Полицейские задержали нарушителя на Дмитровском шоссе, сообщает ТАСС.
МВД по Москве: «Задержанный и автомашина доставлены в отдел МВД по району Внуково. Сотрудниками полиции проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение».
Ранее в Сети появилось видео инцидента. Парковщик получил незначительные травмы, сообщает ведомство.
Полицейские задержали нарушителя на Дмитровском шоссе, сообщает ТАСС.
МВД по Москве: «Задержанный и автомашина доставлены в отдел МВД по району Внуково. Сотрудниками полиции проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение».
Ранее в Сети появилось видео инцидента. Парковщик получил незначительные травмы, сообщает ведомство.
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