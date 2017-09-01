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  • 01.09, 19:08

    Исполнитель роли Гэндальфа вступился за Кирилла Серебренникова

    1 комментарий
    Исполнитель роли Гэндальфа вступился за Кирилла Серебренникова

    Исполнитель роли Гэндальфа вступился за Кирилла Серебренникова

    Исполнитель роли Гэндальфа вступился за Кирилла Серебренникова

    Британский актер Иэн Маккеллен, сыгравший мага Гэндальфа в трилогии «Властелин колец», выступил в поддержку режиссера, худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

    В письме, направленном в «Гоголь-центр», актер заявил, что удивлен и напуган сообщениями об обвинениях, предъявленных Серебренникову.

    Иэн Маккеллен: «Мне кажется невероятным, что его художественный руководитель Кирилл Серебренников может совершить то, что способно подорвать успех „Гоголь-центра“. Вот почему я был удивлен и напуган, узнав о тех обвинениях, которые привели к его домашнему аресту».

    Маккеллен отметил, что выражает общее мнение всего артистического сообщества Великобритании, «которое обращается к России за просветлением и посвящением в мир искусства», и попросил всех, кто в состоянии это сделать, оказать поддержку Серебренникову и дать ему возможность как можно скорее вернуться к работе.

    Артист добавил, что во время своей прошлогодней поездки в Россию был больше всего впечатлен посещением «Гоголь-центра» и считает «витающую в его стенах атмосферу образцовой для подлинного театра», передает «Интерфакс».

    смотретьРежиссер Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
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    Режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом до 19 октября. Он обвиняется в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

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