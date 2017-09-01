Путин совершил прогулку по Волге и вышел на лед в Ярославле

Владимир Путин и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов посетили новое училище олимпийского резерва по хоккею и осмотрели туристические катера.
Глава государства и руководил региона совершили небольшую прогулку по Волге на теплоходе «Россия». Миронов продемонстрировал президенту разработанные ярославской компанией «Паритет» новейшие туристические катера на воздушных крыльях, которые способны развивать скорость до 80 км/час.
Кроме того, Путину показали училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле. Во время посещения тренировочного зала, где установлены так называемые бросковые зоны, где хоккеисты могут отработать точность броска. Путин попросил попробовать забить гол и с первого раза отправил шайбу в верхний угол ворот, перетянутых специальным защитным чехлом.
Президент не только осмотрел центр, но и вышел на лед и пообщался с юными спортсменами. Игроки детской хоккейной команд «Локомотив» поблагодарили главу государства и подарили ему именную хоккейную футболку, передает ТАСС.
Отметим, что ранее сегодня в Ярославле Владимир Путин провел Всероссийский открытый урок, поздравил школьников с Днем знаний и рассказал, какая страна станет «властелином мира».
Кроме того, Путину показали училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле. Во время посещения тренировочного зала, где установлены так называемые бросковые зоны, где хоккеисты могут отработать точность броска. Путин попросил попробовать забить гол и с первого раза отправил шайбу в верхний угол ворот, перетянутых специальным защитным чехлом.
Президент не только осмотрел центр, но и вышел на лед и пообщался с юными спортсменами. Игроки детской хоккейной команд «Локомотив» поблагодарили главу государства и подарили ему именную хоккейную футболку, передает ТАСС.
Отметим, что ранее сегодня в Ярославле Владимир Путин провел Всероссийский открытый урок, поздравил школьников с Днем знаний и рассказал, какая страна станет «властелином мира».
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