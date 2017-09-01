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  • 01.09, 19:07

    Путин совершил прогулку по Волге и вышел на лед в Ярославле

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    • Фото РИА Новости
    Путин совершил прогулку по Волге и вышел на лед в Ярославле

    Путин совершил прогулку по Волге и вышел на лед в Ярославле

    Путин совершил прогулку по Волге и вышел на лед в Ярославле
  • Фото РИА Новости

    • Владимир Путин и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов посетили новое училище олимпийского резерва по хоккею и осмотрели туристические катера.

    Глава государства и руководил региона совершили небольшую прогулку по Волге на теплоходе «Россия». Миронов продемонстрировал президенту разработанные ярославской компанией «Паритет» новейшие туристические катера на воздушных крыльях, которые способны развивать скорость до 80 км/час.

    Кроме того, Путину показали училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле. Во время посещения тренировочного зала, где установлены так называемые бросковые зоны, где хоккеисты могут отработать точность броска. Путин попросил попробовать забить гол и с первого раза отправил шайбу в верхний угол ворот, перетянутых специальным защитным чехлом.

    Президент не только осмотрел центр, но и вышел на лед и пообщался с юными спортсменами. Игроки детской хоккейной команд «Локомотив» поблагодарили главу государства и подарили ему именную хоккейную футболку, передает ТАСС.

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