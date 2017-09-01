В Крыму назвали цель провального проекта телевещания с Украины

В Крыму заявили, что проект вещания украинских каналов в Крыму был лишь поводом украсть бюджетные деньги.
Власти Крыма не удивлены провалом проекта вещания украинских каналов на Крым. Как заявил РИА Новости глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе, цель этого проекта была лишь еще раз заявить о себе.
Григорий Иоффе, глава Общественной палаты Крыма: «Провал так называемого проекта вещания на Крым неудивителен. Этот проект, на мой взгляд, затевался с двумя целями: украсть бюджетные деньги под прикрытием привлекательной идеи и политически прозвучать»
Иоффе уверен, что даже если бы вещание началось, жители Крыма этого бы даже не заметили, потому что им это неинтересно.
Григорий Иоффе: «Никто бы не смотрел и не слушал украинские телеканалы. Крымчан не интересует украинская политика; аудитории, которой была бы интересна украинская белиберда, нет».
Ранее в пятницу министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объявил о провале программы вещания украинских каналов на полуострове. Планировалось, что до начала осени вещание будет вестись в тестовом режиме, а с 1 сентября станет полноценным.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина до сих пор считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Григорий Иоффе, глава Общественной палаты Крыма: «Провал так называемого проекта вещания на Крым неудивителен. Этот проект, на мой взгляд, затевался с двумя целями: украсть бюджетные деньги под прикрытием привлекательной идеи и политически прозвучать»
Иоффе уверен, что даже если бы вещание началось, жители Крыма этого бы даже не заметили, потому что им это неинтересно.
Григорий Иоффе: «Никто бы не смотрел и не слушал украинские телеканалы. Крымчан не интересует украинская политика; аудитории, которой была бы интересна украинская белиберда, нет».
Ранее в пятницу министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объявил о провале программы вещания украинских каналов на полуострове. Планировалось, что до начала осени вещание будет вестись в тестовом режиме, а с 1 сентября станет полноценным.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина до сих пор считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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