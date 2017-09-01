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  • 01.09, 19:08
    В школу с родителями: миллионы детей сели за парты после каникул. 1 Сентября, дети и подростки, образование, торжества и праздники, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ школу с родителями: миллионы детей сели за парты после каникул

    В школу с родителями: миллионы детей сели за парты после каникул

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    В школу с родителями: миллионы детей сели за парты после каникул

    В школу с родителями: миллионы детей сели за парты после каникул

    В школу с родителями: миллионы детей сели за парты после каникул

      Многие школы в День знаний отступили от привычного формата праздника. Например, гимназия в Екатеринбурге провела торжественную линейку возле театра и открыла музыкальный фестиваль, а в Мурманске 1 Сентября устроили праздник мороженого. Новшества коснулись и школьной программы. В нее возвращается астрономия. В некоторых регионах и вовсе появились новые предметы.

      Праздник праздником, но, как обычно, группы первоклашки и девятиклассники выдают себя взглядом, слегка затуманенным печалью. Первые в принципе боятся такой резкой смены курса жизни после детского сада, вторым уже с завтрашнего дня на ближайшие 3 года предстоит забыть о развлечениях, и с учебниками жить, спать и гулять.

      Ольга, ученица 9-го класса: «В этом году нас начинают готовить к взрослой жизни. К нам уже относятся как ко взрослым. Нас ждет подготовка к экзаменам, нам предстоит сделать выбор, принять решение, куда мы дальше пойдем».

      Вспомнили свои школьные годы первые лица страны, губернаторы и чиновники. Премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита в новую школу подмосковного Подольска все удивлялся современному оборудованию в кабинетах физики и труда и даже признался, что немного завидует нынешнему юному поколению. Завидовал глава кабмина ровно до того момента, пока не ознакомился с особенностями режима современного старшеклассника.

      Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Начало урока в 9:00? В 8:15? Ой, как рано! Раньше более гуманно было, у нас с 9:00 начинались уроки».

      Сергей Собянин последнюю неделю проводит в школьном турне, открывая новые учебные заведения одно за другим. Сегодня ученики школы №1409 впервые переступили порог нового здания и в благодарность устроили мэру Москвы экскурсию по старому.

      В Тульской области День знаний превратился в настоящий парад первоклашек. 800 ребят этот день точно запомнят навсегда, ведь рядом со школами появятся аллеи, которые высадят они сами. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.


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